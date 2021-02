Say what? We spreken Nutella al ons hele leven verkeerd uit

Het is het ontbijt dat je iedere dag wil, de snack waar je naar verlangt en – ja, jij ook – een van de weinige soorten broodbeleg die je met een lepel uit de pot eet. Nutella. De hazelnootpasta bestaat sinds de sixties en is niet weg te denken uit de Nederlandse keukenkastjes. Maar ho eens even, wist je dat je het waarschijnlijk al je hele leven verkeerd uitspreekt?

Zeg jij Nútellá? Dan zeg je het dus fout. Ferrero, de maker van Nutella, heeft van zich laten horen. Want wat blijkt? De nadruk moet liggen op de eerste letter en de u. Die u moet je uitspreken als oe, dus, het zou moeten klinken als: NOEtella. Dit wordt nog eens bevestigd op de website van de hazelnootpastafabrikant (scrabble woord), waar staat dat de uitspraak van het goddelijke goedje ‘new-tel-la’ is. Oeps.

Lees ook:

Recept – Deze Nutella-cupcakes wil je

Dit wist je nog niet over Nutella

En nu we dan toch bezig zijn met feitjes over de hazelnootspread. Dít wist je vast ook nog niet.

In de jaren ’50 was het leven anders, dat blijkt ook wel als je naar de marketingcampagne van Nutella kijkt. Ze richtten zich op de ‘intelligente huisvrouwen’. Het ging daarin vooral om het voeden van een heel gezin, want een kilopot Nutella bevat zo’n 5000 calorietjes. Je doet een tijdje met die pot, dus het was een goedkope manier om de buikjes van je kroost (en partner) vol te krijgen.

We zouden niet weten waarom je het zou willen, maar mocht je je baby Nutella willen noemen en woon je in la douce France? Zet dat plan dan maar uit je hoofd. De Franse rechtbank besloot in 2015 dat dit niet mocht.

Wat we ons allemaal afvragen: hoeveel van die hazelnoten zitten er nou echt in een pot smeerbare liefde? Het verlossende antwoord: 97 hazelnoten in een pot van 750 gram Nutella. Dat is héél veel, zoveel, dat een kwart van de hazelnootproductie wereldwijd wordt gekocht door Ferrero, het moederbedrijf van Nutella.

Dit is geinig: iedere 2.5 seconde, dus nu en nu en nu – dit kan tot in den treure doorgaan, wordt een pot Nutella verkocht. Bízar.

Als je zuunig bent, is Nutella juist een goede optie. Die opening van de pot is namelijk extra groot gemaakt, zodat álle restjes er goed uit gehaald kunnen worden.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Amayzine, Monstyle. | Beeld: Getty