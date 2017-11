Schrokkers opgelet: dit is waarom snel eten niet goed voor je is

Je verwerkt de inhoud van je bord doorgaans alsof je leven ervan afhangt en krijgt tijdens het eten regelmatig verbaasde blikken van anderen toegeworpen. Herken jij jezelf hierin? Dan moet je misschien even opletten.

Onze ouders zeiden het vroeger al, en ze blijken nog gelijk te hebben ook: snel eten is slecht voor je. Dat heeft onderzoek van de de universiteit van Hiroshima in Japan uitgewezen. Ruim duizend proefpersonen werden hiervoor ingedeeld in drie groepen: langzame, normale en snelle eters. Wat bleek? Degenen die hun eten het snelst wegwerkten, hadden 11,6 procent meer kans op overgewicht, diabetes, hoge bloeddruk en een te hoog cholesterolgehalte. Niet best dus.

Dat schrokken zo slecht is, komt doordat je hersenen even nodig hebben om te beseffen dat je volzit. Vijftien à twintig minuten, welteverstaan. Eet je sneller, dan krijg je onbewust dus al gauw te veel binnen. Doe je dit dagelijks, dan kan het zomaar dat de bovengenoemde lichamelijke klachten op de loer liggen. Rustig aan doen is dus wel zo verstandig.

Bron HLN | Beeld Giphy