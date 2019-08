Servische parel: de beste tips voor Novi Sad

Als operations manager voor Facebook vliegt ze de wereld over. Maar Svetlana Popic (31) keert het liefst elke zomer terug naar haar geboortestad Novi Sad. Deze Servische parel is in 2021 culturele hoofdstad van Europa.

Wat maakt Novi Sad zo leuk?

‘Het is een jonge, dynamische en vriendelijke stad. Novi Sad organiseert jaarlijks het beroemde Exit-festival en verandert dan in een grote internationale hub. Daarnaast is de lokale keuken geweldig. Servisch eten is sterk gericht op vlees, maar steeds meer restaurants bieden ook vegetarische of soms zelfs veganistische opties.’

Waar hangt de hippe crowd graag rond?

‘Oeh, je vindt ze op zo veel plekken! De stad is constant in beweging en verandert daardoor continu, dankzij nieuwe koffiebars, restaurants en hotspots die overal opduiken. Je zult hipsters vooral in koffietentjes zoals Loft Cafe tegenkomen, want koffiedrinken samen met vrienden is echt een geliefde bezigheid in Novi Sad. Na het werk komen groepen vrienden bij elkaar om hun dag of weekend te bespreken en uren samen door te brengen.’

Wat deed je in de weekenden?

‘Dan ging ik het liefst de stad uit, richting het platteland of naar het stadsstrand genaamd ‘Štrand’, waar je veel verschillende barretjes vindt en lekker kunt relaxen in een van de stoelen en met muziek op de achtergrond.’

Svetlana’s beste tips:

The food life Terasa: ‘In het fort van Petrovaradin met prachtig uitzicht over de stad kun je heerlijk eten. Reserveer wel een tafel buiten, zo sla je twee vliegen in één klap.’

Lokale snacks eten bij Vremeplov: ‘Ben je een zoetekauw? Hier serveren ze traditionele Servische taarten op een mooie ouderwetse plek. Lekker kopje koffie erbij en je kunt uren blijven hangen.’

Komt dat zien, het fort van Petrovaradin: ‘Dit oude fort noemde ik al bij de restaurants. Het ligt aan de rechteroever van de Donau en je hebt er een prachtig uitzicht over de stad. Tegenwoordig kun je de catacomben bezoeken en de geschiedenis van dit monument leren kennen. Leuk weetje: op de toren zit aan alle vier de kanten een klok met extra lange wijzers voor de uren, zodat vissers op de Donau vanaf een grote afstand konden zien hoe laat het was. In het fort vind je ook het werk van allerlei kunstenaars, vergeet daarom niet de kunstgalerijen en studio’s te bezoeken.’

Coffee break bij Loft Café: ‘Dit is een van de eerste koffiespecialisten in Novi Sad. Jouw ‘persoonlijke’ koffieblend wordt pas op het moment van bestelling gemaakt en ze vertellen je precies van welke boon en uit welke regio ie komt. Overdag is dit een fijne plek om te werken. Maar aan het eind van de middag wordt het druk, want ze zijn ook gespecialiseerd in bier en trekken daarom veel bierliefhebbers.’

Daar is dat feestje, Giardino: ‘Novi Sad komt in de nachtelijke uren helemaal tot leven. Giardino ligt in het centrum en heeft een toffe rooftop waar je uitzicht hebt over de hele stad. Een topplek gedurende de zomer. Overdag is het een restaurant, ’s nachts en vooral in het weekend wordt het omgetoverd tot een club waar jong Novi Sad elkaar ontmoet.’

