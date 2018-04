Smullen: 11x de lekkerste oranje hapjes voor Koningsdag

Morgen is het groot feest, want de Koning die is jarig. Al denken de meesten gewoon aan een leuke feestdag, waarbij vooral de nodige drankjes en snacks niet mogen ontbreken. En omdat je morgenochtend niet nog door de supermarkt wil slenteren om je boodschappen te doen, hebben wij de allerlekkerste oranjehapjes alvast voor je op een rijtje gezet.

1. Cheese nachos

Lekker met wat gesmolten cheddarkaas, gesnipperde rode ui, crème fraîche, guacamole en tomatensalsa.

2. Bitterballen

Oke, oke… Ze zitten misschien tegen het bruine aan. Maar als je even googelt op ‘oranje bitterballen’, vind je vanzelf de bitterballen die wel helemaal Koningsdag-proof zijn.

3. Split, Raket of Solero

Het mag dan niet per se zonnig en warm worden, maar tussen alle zoetigheid en bittergarnituur door is zo’n ijsje wel een lekker verfrissend tussendoortje.

4. Oranje muffins

Lekker om zelf naar binnen te werken, maar ook leuk om te verkopen. Vooral wanneer je kinderen hebt die morgenvroeg hun kleedje ergens neerleggen.

5. Zoete aardappelfriet met bamischijf

Je kunt morgenavond natuurlijk naar de snackbar lopen om een lekker frietje met bamischijf te halen. Maar waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Zonder dat je huis gelijk naar de welbekende frituurlucht stinkt, kun je ook gewoon een portie zoete aardappelfriet in de Airfryer bereiden. Daar maak je je partner, gezin en gasten pas echt blij mee!

6. Worteltjes met hummus

Hoewel de meesten zich morgen waarschijnlijk vergrijpen aan ongezonde snacks (en geef ze eens ongelijk), is het wel zo netjes om ook wat in huis te halen voor wie er op de lijn let. Leg ze op een mooi bord of versier ze met een vlaggenprikkertje, et voilà: het ziet er ineens wel heel verleidelijk uit om een worteltje mee te prikken.

7. Pompoensoep

Zet er een schaal vers belegde broodjes bij en je hebt een heerlijke (en simpele) lunch in elkaar geflanst.

8. Vissticks

Lekker als lunch, tussendoortje of avondeten. En als je tijdens Koningsnacht flink in de lampen hebt gehangen, zijn ze natuurlijk ook prima om als ontbijt te serveren.

9. Tompoucen, donuts en moorkoppen

Normaal gesproken ligt de welbekende roze variant in het schap, maar bijna elke supermarkt verkoopt ze rond Koningsdag ook in het oranje. Hetzelfde geldt voor de donuts en moorkoppen. Ideaal voor de snoeptafel. Helemaal wanneer je kinderen (over de vloer) hebt.

10. Tijgernootjes

Uiteraard mogen ook deze niet ontbreken.

11. Goudse kaasballetjes

Nu kun je ze natuurlijk zelf gaan zitten maken, maar dat kost weer tijd en die van Mora zijn net zo lekker. En tegenwoordig heb je ook gewoon Goudse kaasballetjes die in de Airfryer kunnen. Toch lekker krokant, maar wel een stukje gezonder. Dat wordt smullen!

Bron Margriet, Leuke recepten, Albert Heijn | Beeld iStock