Smullen maar: de tompoucedonut scoor je nu in de supermarkt!

Allemaal kennen we wel die heerlijk tompoucen. Helaas is het naar binnen werken van deze lekkernij nog niet zo eenvoudig. Een donut is daarentegen veel makkelijk weg te happen. In 2019 kwam o0k HEMA tot dit besef en zo ontstond de tompoucedonut. In het kader van ‘beter goed gejat dan slecht bedacht’ is de lekkernij krap anderhalf jaar later ook bij déze supermarkt verkrijgbaar.

Klassieker in een nieuw jasje

HEMA steekt de glanzende gebaksprinses, uiteraard een HEMA-klassieker, in een nieuw jasje. Hun ‘tompoucedonut’ was precies wat je denkt dat het is: een donut met roomvulling en het karakteristieke roze glazuurlaagje. Geen gehannes met het harde bladerdeeg meer dus.

Naar de appie

Maar voortaan is HEMA niet meer de enige waar je terecht kunt voor de suikerbom. Ze liggen tegenwoordig namelijk ook in de schappen van supermarktketen Albert Heijn. Voor € 3,50 tik je twee stuks op de kop die er nét zo roze en nét zo creamy uitzien als de HEMA-variant.

Even lekker?

Daarmee zijn ze net zo prijzig als hun voorganger, want bij HEMA betaal je € 1,75 per tompoucedonut. De vraag is natuurlijk: zijn ze ook net zo lekker? Volgens de fijnproevers van het Instagramaccount Livingproef is dat helaas echter niet het geval. “Deze cross-over is gewoon niet zo heel goed gelukt. De donut is extreem dominant qua smaak. […] Echt een vet-kleffige hap. Het haalt de laag glazuur echt naar beneden. En de pudding is veel te flauw, niet opgewassen tegen de donut”, klinkt het harde oordeel. Hmm… would be a teleurstelling, maar we kunnen het toch niet laten: we halen gewoon een doosje in huis voor de pasen. Want eh, gewoon omdat het kan.

Bron: Flair | Beeld: Pexels