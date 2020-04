Snacken maar: waarom kunnen we zo lastig stoppen met eten in deze tijd?

Hoewel je voor een week boodschappen hebt gedaan, is al het lekkers er binnen een dag doorheen. Wat zeggen we, binnen een paar uur. Snacken lijkt in deze tijd je favoriete bezigheid. Maar waarom is het nu zo moeilijk om hiermee te stoppen?

Of ja, stoppen. Je mag jezelf af en toe best wat gunnen. Clarissa Lenherr, werkzaam als voedingsdeskundige, verklaart dan ook dat het een hele normale reactie is tijdens een stressvolle periode. Aan Red legt ze uit: ‘Als we gestrest zijn, maakt ons lichaam het hormoon cortisol aan. Dit stresshormoon kan ons verlangen naar snacks vergroten.’

Snacken

Hoewel deze lekkere etenswaren in eerste instantie de aanmaak van cortisol kunnen verminderen, schuilt ook hierin het ‘gevaar’. Als je elke keer naar iets zoets of zouts grijpt als je je gespannen voelt, zal je lichaam hier steeds vaker naar gaan verlangen ten tijde van stress. Ook onze (slechte) nachtrust als gevolg van onrust is een van de redenen waarom je naar slecht voedsel grijpt. ‘Als we weinig slapen, kan de neiging tot snacken stijgen. De reden hiervoor is dat we door een slechte nachtrust last hebben van verminderde energie. Hierdoor neemt de vraag naar energie toe en snakt je lichaam dus ook meer naar suiker.’

Glas water

Wil je toch echt wat minderen? Ga dan bij jezelf na waar de behoefte voor snacks vandaan komt. Komt het van slecht slapen? Probeer dan eerder naar bed te gaan en op deze wijze je nachtrust te verbeteren. Een andere manier is om eerst een glas water te drinken wanneer deze behoefte naar boven komt. En hee, treat yourself mag heus wel in deze tijd.

Bron: Libelle | Beeld: iStock