Echte zoetekauw? Bij dit bedrijf krijg je betaald om snoep te proeven

Snoep proeven

Wat moet je doen om kans te maken? Nou, omdat het bedrijf hun eigen snoeplijn van tien snoepjes wil lanceren, moet natuurlijk wel het beste van het beste geselecteerd worden. En als je de keuze hebt uit 3000 verschillende soorten, kun je je voorstellen dat ze daar wat hulp bij kunnen gebruiken.

Geen ervaring

Ervaring met het proeven van snoep heb je natuurlijk, maar toch is dat voor deze functie niet eens nodig. Wel moet je kritisch zijn en een vrij open deur: van zoetigheden houden. En dan verdient het ook nog eens 30 dollar per uur. We gaan gewoon doen alsof we in Canada wonen, ze kunnen heus wel een uitzondering maken toch? Ook al verzenden ze niet naar ons kikkerlandje.

Chocoladedroom

Toch zin om even weg te dromen op de site? Ze hebben van alles: ‘We hebben zoete, hartige, kleverige, melige, pittige, zure en zelfs ouderwetse snacks in overvloed in de aanbieding.’ En ook de chocoladelovers onder ons kunnen hun hart ophalen: van wit tot puur en repen tot eieren, er is genoeg. En anders gaan we gewoon zelf even snoepjes testen. Je moet iets in deze lockdown.

Bron: ED | Beeld: Getty Images