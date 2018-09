Sowieso een zalig weekend: de nieuwste limited edition repen van Tony’s Chocolonely liggen vanaf vandaag in de schappen

Deze vrijdag begon met regen en eindigt met zonneschijn. Niet omdat nu per se overal de zon schijnt, maar omdat Tony’s Chocolonely vandaag haar nieuwste Limited Edition repen in de schappen heeft gelegd. Yay!

Tony’s Chocolonely Limited Edition

Voor deze reeks repen neemt Tony de definitie van limited edition wel heel serieus. Er is namelijk geen één wikkel hetzelfde. En heel leuk: Tony introduceert voor het eerst een blonde reep: witte chocolade met een vleugje puur. Dit keer gaat het om de volgende smaken:

Blond 28% gekarameliseerde pecan

Melk 32% shortbread karamel

Puur 51% cacaokoekje karamel

Samenwerking met AFRIEK

Ook heel leuk: dit jaar werkt Tony samen met AFRIEK, omdat ze beide geloven in een meer gelijkwaardige wereld. Tony wilt de wereld slaafvrij maken, AFRIEK wil het stereotype beeld van Afrika veranderen. Dat resulteert in een collectie van gelimiteerde kleurrijke katoenen ‘tote bags’ in dezelfde kekke prints als Tony’s Limited Editions. En ook de tassen zijn allemaal uniek, met de naam van de maker erin!

‘From Africa with love’.

Welke smaak ga jij proberen?

