Speltbroodje? Binnenkort heeft het waarschijnlijk een andere naam

Als je denkt dat je een gezondere keuze maakt in de supermarkt door speltbrood te kopen, moet je nog eens twee keer nadenken. Vaak bevatten deze broden namelijk helemaal geen spelt. Daarom gaat er binnenkort verandering komen in de naam. Speltbrood mag geen speltbrood meer heten. Tenminste, niet als er minder dan 98 procent spelt in zit.

Een nieuwe wet zorgt er per 1 juli voor dat sommigen namen van broden veranderen. Dan gaat het Warenwetbesluit Meel en Brood in. De namen van brood moeten dan precies zeggen welke ingrediënten erin zitten. Fair Enough.

98 procent spelt

‘Met vijf procent spelt mag een brood op dit moment al speltbrood genoemd worden. Daar komt verandering in’, legt Babs Bruil van het Nederlands Bakkerij Centrum uit aan EditieNL. Bij broden met maar één graansoort als hoofdingrediënt, zoals spelt, moet er straks namelijk minstens 98 procent van dat ingrediënt in zitten om zo te mogen heten. Ook maïsbrood blijft waarschijnlijk geen maisbrood: ‘Je kan geen brood maken van 98 procent maïs. Dat zal na juli gewoon maïstarwebrood gaan heten.’

Niet de hoofdprijs

Bakkers zijn het volkomen eens met het besluit. ‘Het is een stukje openheid naar de consument’, vertelt bakkr Jeroen Reissenweber aan EditieNL. ‘Bakkers konden trendy brood als speltbrood heel goedkoop aanbieden, terwijl dat – als je kijkt naar de ingrediënten – niet altijd klopte.’ We hoeven niet bang te zijn dat brood nu ineens de hoofdprijs gaat kosten. ‘Het brood blijft hetzelfde. Het gaat om de aanduidingen. Qua receptuur verandert er niets. We verwachten daarom niet dat het duurder gaat worden’, zegt Bruil.

Maar hoe gaat het dan wel heten?

Ook supermarkten moeten eraan geloven ‘We zijn bekend met het besluit’, laat een woordvoerder van Lidl weten aan EditieNL. ‘We zijn druk bezig met het doorvoeren van de aanpassingen.’ Het is niet zo dat de aanpassingen meteen op 1 juli zichtbaar zijn. Er geldt eerst nog een overgangstermijn. Maar hoe de broden dan wél gaan heten, blijft nog eventjes een verrassing.

Bron: EditieNL | Beeld: iStock