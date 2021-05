Starbucks reageert op de bizarre bestellingen die hun barista’s horen

Voel jij je al opgelaten als je in een koffietentje vraagt om een decaf cappuccino met havermelk? Dat is peanuts in vergelijking met de monsterbestellingen die de barista’s van Starbucks om hun oren geslagen krijgen. Nadat een Starbucks-medewerker een foto van een bestelling had gedeeld, ging het los op social media.

De bestelling in kwestie was namelijk bijna langer dan Nabokovs’ vuistdikke ‘Lolita’. ‘Vandaag in de aflevering van ‘Ik wil ontslag nemen”, deelde hij op TikTok naast een foto van een ijskoffie met daarop een eindeloze lijst aan ingrediënten. Karamel drizzle, karamelsaus, karamel crunch, honingblend, extra slagroom, extra ijs, een topping van kaneel – en dan zijn we nog niet eens op de helft van de bestelling.

Barista’s delen foto’s

Dat klinkt uitzonderlijk exorbitant, maar zo uitzonderlijk blijken dit soort bestellingen dus helemaal niet te zijn. Al snel deelden andere barista’s op Twitter foto’s van de nachtmerries van bestellingen die zij wekelijks te horen krijgen.

‘De Starbucks-beleving’

Starbucks heeft de foto’s inmiddels ook gezien en reageert hypercorrect om veeleisende klanten vooral niet voor het hoofd te stoten. ‘Drankjes customizen en de expertise van onze barista’s inzetten om het juiste drankje samen te stellen is altijd het hart geweest van de Starbucks-beleving en zal dat altijd blijven.’ Of het dan ook de bedoeling is dat de barista’s een halfuur zoet zijn met één bestelling, zegt de woordvoerder van de Amerikaanse multinational er dan weer niet bij.

Not so geheim

Starbucks heeft naast het reguliere menu ook nog een ‘geheim’ menu dat vaak is bedacht door social media-gebruikers. Dankzij de populariteit van TikTok worden die not so geheime drankjes nu wijdverspreid. Op de website schrijft Starbucks dat ze drankjes ‘tot op wel 170.000 manieren’ kunnen samenstellen zodat ‘klanten een drankje kan samenstellen die past bij hun lifestyle’. Klinkt ons bijzonder Amerikaans in de oren, maar als jij toevallig een barista bent die ook dit soort monsterlijke bestellingen krijgt: we horen graag van je.

