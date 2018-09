Stedentrip op de planning? Dit zijn de beste tips in Florance volgens een local

Maud Schellekens (24) studeert aan de modeacademie in Florence. Tussen het studeren door is er gelukkig genoeg tijd om door de romantische en kunstzinnige stad te dwalen.

Wat maakt Florence zo leuk?

‘Het is alsof je door een levensgroot museum loopt. Overal waar je komt, zie je prachtige karakteristieke Italiaanse gebouwen en kunstwerken. Ik ben een geschiedenisfreak, dus voor mij is de stad als een geschiedenisboek. Maar Florence is ook jong en bruisend, met veel studenten. Dat zorgt voor een leuk contrast. Aan de ene kant heb je de historie en prachtige musea, aan de andere kant de hippe barretjes waar je cocktails kunt drinken.’

Waarom ben je er gaan wonen?

‘Ik studeer Fashion, Marketing & Communications aan modeacademie POLIMODA. In januari ben ik begonnen aan mijn master en eind september studeer ik af. In het begin moest ik wel even wennen. Van het bruisende Amsterdam naar het pittoreske Florence was een behoorlijke overgang. Vooral omdat het de slechtste winter was in tien jaar, dus elke Florentijn bleef veilig en warm thuis. Toen de zomer kwam en het warmer werd, bloeide de stad helemaal op.’

Wat weten we nog niet over Florence?

‘Dat er midden in de stad verborgen tuinen zijn, waaronder de Boboli Gardens en Giardino Bardini. In deze tuinen vind je prachtige bloemen en beelden. Daarnaast staat in Florence een van de mooiste synagogen ter wereld, ook met een prachtige tuin. Zeker de moeite waard om te bezoeken.’

Wat doe je graag in het weekend?

‘Dan huur ik een Fiat 500 cabrio om de omgeving te verkennen. Florence ligt heel centraal in Toscane en binnen twee uur ben je op de gaafste plekken. Of ik pak de hogesnelheidstrein, die je supersnel naar alle grote steden brengt. Zo ben ik al naar Rome, Verona, Milaan, Napels en Bologna geweest.’

Maud’s beste tips:

Libreria Cafe La Cité ‘Als ik even buitenshuis wil studeren, ga ik met mijn laptop bij La Cité zitten. Dat is een geweldige plek om koffie te drinken, of je nu van boeken houdt of niet. Heerlijk bakkie pleur, vriendelijk personeel en een goede sfeer.’

lacitelibreria.info

Trattoria 13 Gobbi ‘Voor de beste pasta van de stad ga ik naar deze trattoria, vijf minuten lopen vanaf de Ponte Vecchio. Ik kan hun wereldberoemde Rigatoni 13 Gobbi niet weerstaan. Ik hoef tegenwoordig de bestelling niet meer door te geven, ze zijn al op de hoogte van mijn keuze.’

casatrattoria.com/trattoria-13-gobbi

Floret Bar ‘Mijn favoriete conceptstore van de stad. Hier vind je de mooiste modemerken, die op een geweldige manier worden gepresenteerd in de winkel. Wat veel mensen niet weten, is dat er bovenin een te gek restaurantje zit, waar je terecht kunt voor een heerlijke en gezonde lunch. Ik bestel altijd het broodje met bietenhummus.’

Floret-bar.com

Osteria del Pavone ‘Dit restaurant zit verstopt in een zijstraatje in Santo Spirito. Je krijgt hier heel goed Italiaans eten voor een schappelijke prijs en met vriendelijke service. Maar zorg ervoor dat je een plekje overhoudt voor het dessert, want de chocolademousse met zwarte truffel mag je niet missen.’

osteriadelpavone.it

Procacci ‘Dit is een van de eerste wijnbarretjes die ik ontdekte in Florence en nog steeds een favoriet. Het recept voor de perfecte aperitivo? Een goed glas witte wijn, een mini-broodje met truffel en jazzmuziek op de achtergrond.’

procacci1885.it

Meer tips van Maud? Check VIVA 39. De editie ligt t/m 2 oktober in de winkel of kan je hieronder online bestellen.