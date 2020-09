Dorst? Deze cocktail past het beste bij jou volgens je sterrenbeeld

Nog wat vloeibare inspiratie nodig voor dit weekend? Gelukkig kun je altijd terecht bij de sterren, dus ook met deze vraag: ‘Welke cocktail past het best bij mij en waarom?’. We’ve got you.

Best nuttig om te weten. Er bestaan zoveel soorten cocktails, dat alleen al het zien van de drankkaart voor keuzestress kan zorgen. Gelukkig heb je na het lezen van dit artikel daar geen last meer van. Nu weet je precies welke cocktail perfect is voor jou.

Ram

Een ram maakt graag indruk. Ze zijn zelfverzekerd, vastbesloten en zitten vol energie. Pittige tantes dus… Daarom past een ‘Spicy Margarita’ perfect bij jou, Ram!

Stier

Een French 75 is een vrij simpele cocktail, maar straalt toch een bepaalde klasse uit. Net als een stier. De cocktail bestaat deels uit champagne of cava, een drankje dat je rustig en zorgvuldig moet inschenken. Deze eigenschappen vallen ook terug te koppelen aan een rustige en stabiele stier. Stay Classy!

Tweeling

Net als dat er veel soorten cocktails zijn, zijn er ook veel soorten tweelingen. Wat ze wel allemaal gemeen hebben is dat ze gezellig, speels, maar ook ontzettende twijfelkonten zijn. Daarom raden we je aan om voor een frisse summer spiritz te gaan. Een licht en vrolijk drankje waar je eindeloos mee kan variëren.

Kreeft

Kreeften houden van wijn, kreeften houden van lekker fruit… Merk je al waar dit heen gaat? De welgeliefde Sangria past het best bij een kreeft. Dit drankje is het lekkerst om op je gemakkie te drinken in een comfortabele setting. Bijvoorbeeld op een terras of gezellig thuis met vriendinnen. Dat is waar een kreeft op zijn of haar best is.

Leeuw

Een echte leeuw gaat natuurlijk niet voor een saai drankje. Kies een bekend drankje en geef het een twist. Leeuwen houden ervan om er altijd nog een schepje bovenop te doen. Dus het drankje moet uiteraard ook een beetje extra zijn. Wanneer de anderen een martini bestellen, besteld een leeuw: een espresso martini. Net iets specialer, maar ook ontzettend lekker.

Maagd

Onlangs dat maagden vaak omschreven worden als bescheiden, zijn ze ook hartstikke eerlijk en recht voor zijn raap. Daarom ook geen gek gekleurde cocktail met van alles erop en eraan. Het perfecte drankje voor een maagd heeft juist weinig poespas. Namelijk een Vodka soda.

Weegschaal

Een mimosa past het best bij een weegschaal. Ze zien er leuk uit, zijn geliefd en draaien om balans. Een mimosa is een half-half drankje en dat past precies bij de behoefte aan perfecte balans van weegschalen.

Schorpioen

Schorpioenen zijn mysterieus en gepassioneerd, dus natuurlijk hebben zij een drankje in diezelfde stijl nodig. Een manhattan straalt ook een bepaalde mysterieusheid uit, maar is ook erg elegant. Een schorpioen met een manhattan cocktail omschrijf je in één woord: powerfull.

Boogschutter

Tropisch, diep en veel alcohol. Dat is wat alle tiki cocktails met elkaar gemeen hebben. Er zijn veel soorten tiki cocktails, maar dat is voor een avontuurlijke boogschutter niet erg. Zij proeven graag van alles een beetje mee. Toch staan de cocktails niet alleen voor de tropische kant van een boogschutter. Tiki cocktails zijn ook vrij complex en bestaan vaak uit veel lagen.

Steenbok

Steenbokken hebben zwaarder geschut nodig. Deze harde werkers kunnen op z’n tijd wel eens een dry martini gebruiken. Dat klinkt misschien saai, maar dat is het absoluut niet. De dry martini is juist de klassieker der klassiekers. De cocktail heeft – net als een typische steenbok – een bepaalde directheid en daarom is het een perfecte match.

Waterman

Watermannen kunnen behoorlijk druk zijn. Daarom adviseren we ze lekker te relaxen met een Paloma. Het humoristische karakter van een waterman zal alleen maar worden versterkt door dit tequila drankje. Proost op een gezellige avond!

Vissen

Een dromerige vissen wilt graag iets speciaals, iets magisch. En een foaming fairy is dat zeker. De cocktail lijkt een beetje op the green fairy, maar is toch net iets anders. Wel worden beide cocktails gemaakt met absint, vandaar de magische kleur.

