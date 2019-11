Stop met diëten, maar eet kleinere porties. Zo doe je dat

Eigenlijk is het niet nodig om te diëten, kleinere porties maken al dat we kilo’s kwijt raken. Maarja: hoe doe je dat zonder daar heel veel honger aan over te houden? Met deze simpele tips gaat het je lukken.

Zo met de feestdagen in het vooruitzicht is het fijn om te weten hoe je maat kunt houden. Diëtiste Vivian Janssens schreef er een boek over, genaamd De dieetbijl begraven en deelt een paar van haar tips op HLN.be.

Bewust eten Allereerst is ‘mindful’ eten belangrijk. Dat klinkt zweveriger dan het is. Je hoeft niet, zoals de rozijn-truc bij mindfulness, de structuur van je voedsel met je tong te betasten. Maar je bewust zijn van wat je eet en dát je eet (leg dus je telefoon aan de kant en zet de tv uit), is belangrijk. Bewust eten zorgt er namelijk voor dat je minder eet.

Wissel van bord Gebruik kleinere kommen en borden. Klinkt als een kinderachtig trucje, maar het fopt je hersenen en geeft je het gevoel dat je net zoveel eet als je eerder deed. Terwijl je, als je dezelfde hoeveelheid op een normaal bord opschept, het gevoel hebt te weinig te eten. Vivian: ‘Ik gebruik vaak een ontbijtbord voor mezelf bij het avondeten, gewoon om een goede maatstaf te hebben. Dat voelt in het begin gek aan, maar het went erg snel. Een klein bordje is genoeg’.

Hersenen Je hersenen zijn een belangrijke factor bij het (over)eten. Zeg daarom tegen jezelf, als je hebt opgeschept, dat deze portie genoeg zal zijn. Schep ook niet een tweede keer op als je je bord leeg hebt gegeven en weet dat het voldane gevoel pas later komt. Let er natuurlijk wel op dat je weet dat je portie niet te klein was voor wat je met jouw activiteitsniveau nodig hebt.