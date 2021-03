Dit gebeurt er écht met je humeur als je stopt met alcohol drinken

Het effect van alcohol op je humeur: dat kan nogal variëren. Zo kun je vrolijker worden na het drinken van een glaasje wijn. Misschien helpt het zelfs wel om negatieve gevoelens te onderdrukken. Maar je kunt ook een kwade dronk hebben. Hetzelfde geldt voor stoppen met alcohol: de een voelt zich vele malen fitter en energieker als ‘ie een tijd niet gedronken heeft, de ander voelt zich er geen haar beter door. Hoe zit dat?

Stoppen met alcohol drinken

Neurowetenschapper Kristen Willeumier legt uit dat stoppen met alcohol drinken in de basis zorgt voor een beter gevoel. Maar het kan wel zijn dat je nog een aantal hindernissen moet overwinnen voor je daar komt. ‘Mensen ervaren vaak dat ze zich na het drinken van alcohol tijdelijk mentaal beter voelen. Negatieve emoties verdwijnen naar de achtergrond. Maar de nadruk ligt op tijdelijk. Je kunt je daarna namelijk prikkelbaar, emotioneel en soms zelfs agressief of depressief gaan voelen’, aldus Willeumier. ‘Het verschil hierin wordt bepaald door je neurotransmittersystemen in de hersenen, die door alcohol worden beïnvloed.’

Matige drinkers hebben sneller profijt

De gevolgen van stoppen met alcohol drinken hangen af van hoevaak je daarvoor dronk. ‘Als je een matige drinker bent, laten we zeggen één tot drie drankjes per week, dan kun je je eventjes slecht gaan voelen als je stopt met drinken, maar al snel voel je je beter. De neurotransmittersystemen in de hersenen zullen proberen het evenwicht te herstellen en dat kan tijdelijk een negatief effect hebben op zowel je humeur als je slaapritme. Uiteindelijk zal dit hersteld zijn en dan voel je je alerter en scherper dan ooit’, legt Willeumier uit.

Ontwenningsverschijnselen

‘Als je meer drinkt en je stopt abrupt met alcohol drinken, dan kun je last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Door langdurig gebruik zijn je hersenen hieraan gewend geraakt. Je krijgt daarom eerst last van negatieve effecten na het stoppen met drinken. De kans is groot dat je ook slapeloosheid ervaart. Dit houdt langer aan bij iemand die meer dan drie drankjes per week dronk, dan bij een matige drinker’, vertelt Willeumier. In dit geval is het belangrijk om door te zetten en om niet weer naar de fles wijn te grijpen.

Mentale effecten

Of je je gauw fitter en energieker voelt na het stoppen met alcohol drinken, dat hangt dus al van hoeveel je daarvoor dronk. Maar naast de lichamelijke effecten van stoppen met drinken, zijn er ook mentale effecten. Als je vaak een glaasje wijn dronk om negatieve gevoelens te onderdrukken, dan kan het zijn dat je nu met deze opgekropte emoties moet dealen. Zie dit niet als een reden om weer naar de drank te grijpen, maar ga ook hier doorheen. Pas als je deze hindernissen genomen hebt, zul je je beter voelen.

