Stripper gaat viral door het eten van pizza

In een op Twitter geplaatst fragment is te zien hoe de stripper haar show onderbreekt om een pizzapunt naar binnen te werken. Het publiek kan het wel waarderen; tijdens haar pauze worden er behoorlijk wat dollars naar haar hoofd geslingerd.

She’s out here living her best life pic.twitter.com/1Jh0DjFein

β€” π”£π”’π”žπ”― π”žπ”«π”‘ π”©π”¬π”žπ”±π”₯𝔦𝔫𝔀 𝔦𝔫 π”žπ”―π”’π”ž 51 (@corafine) 15 april 2018