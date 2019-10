Recept: Suikerbroodpudding  met cranberry’s

Dol op koek en cake, maar geen idee hoe je die zelf maakt? Met dit simpele recept wordt het opeens een makkie.

Tekst: Rutger van den Broek | Foto’s: Saskia Lelieveld

Voor 6 personen

Voor de broodpudding: 8 sneden (oud) suikerbrood * 60 g boter, op kamer- temperatuur * 50 g gedroogde cranberry’s * ½ vanillestokje * 150 ml slagroom * 200 ml melk * 2 eieren * 30 g fijne suiker

Ook nodig: boter om in te vetten * 2 el fijne suiker * poedersuiker, om te bestuiven

Bereiding

Verwarm de oven voor op 180 °C en vet een ovenschaal van 25 bij 18 centimeter in met boter. Besmeer de sneden suikerbrood met boter en snijd ze diagonaal doormidden. Leg het brood dakpansgewijs in twee rijen in de ovenschaal. Strooi daar de gedroogde cranberry’s overheen. Snijd het vanillestokje in de lengte doormidden en schraap het vanillemerg uit het stokje. Doe dit samen met de slagroom, melk, eieren en fijne suiker in een kom en klop het mengsel kort door met een garde. Schenk het over het suikerbrood en bestrooi het brood daarna met de extra 2 eetlepels fijne suiker. Bak de broodpudding in 35-45 minuten goudbruin en gaar. Bestuif de pudding voor het serveren met poedersuiker.

