Wie af en toe in de koopjeshoek van supermarktketen Lidl snuffelt, kan nog best eens interessante, nuttige dingen tegenkomen. Zo was er al de spotgoedkope bijzettafel mét koelfunctie voor in je tuin, handig voor als je je rosé liever koud dan lauw drinkt tijdens een zwoele zomernacht. En voor wijnliefhebbers is er nu opnieuw een fijne aanbieding: een Lidl-wijnkoelkast!

Want hey, wie droomt er niet van? Een koelkast speciaal voor je mooiste wijnflessen, met zo’n glazen deurtje zodat je er altijd naar kunt kijken. Het geeft je keuken en woning direct een upgrade (kijk maar eens op Funda). Bovendien weet je altijd welke wijn er koud ligt. In de Severin® Wijnkoelkast is plaats voor 15 wijnflessen en dat voor maar 149 euro. En ook handig: de Lidl-wijnkoelkast is vrijwel geluidloos.

Mini-vaatwasser

En er is meer. Want minstens zo handig als de wijnkoelkast, is de mini-vaatwasser! Dit is een ‘compacte tafelvaatwasser’ die ideaal is voor kleine huishoudens. Er past een mini hoeveelheid vuile vaat in en je kunt de starttijd van de vaatwasser zelf instellen. Klaar terwijl u slaapt, dat idee! De tafelvaatwasser kost 199 euro.

En ook dáár houdt het niet op. Lidl verkoopt ook een mini-koelkast (€ 99) en een mini-vriezer (€ 109). Vooral die vriezer oogt aantrekkelijk, want wie komt er tijdens de hete zomermaanden geen ruimte tekort voor haar ijs, ijsblokjes en koelelementen?

Dus, voor welke ga jij?