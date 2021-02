De Surinaamse keuken is een culinaire smeltkroes en daarom vond Judith Cyrus het hoog tijd eens op zoek te gaan naar haar Surinaamse roots. Het resultaat? Drie overheerlijke, verrassende en verwarmende wintergerechten met Surinaamse twist. Heer-lijk!

Deze recepten zijn stuk voor stuk gemakkelijk om te maken, maar zeer indrukwekkend als ze eenmaal op tafel staan. Je haalt er de zon mee in huis, zelfs nu de temperaturen flink onder nul zijn gedaald hier in ons kikkerlandje. Eet smakelijk!

Voor 4 personen

200 g kruimige aardappels, gekookt

1 el komijnzaad

4 el zonnebloem- of arachideolie

1 ui, gesnipperd

2 tenen knoflook, geperst

1 ei, losgeklopt

150 g doperwten-wortelmix, diepvries (ontdooid)

2 el masala

2 takken selderie, fijngesneden

1 pak filodeeg, uitgevouwen en onder een natte theedoek ontdooid

1 liter zonnebloem- of arachideolie, om te bakken

Snijd de gekookte aardappels in blokjes. Verhit een diepe pan of wok zonder olie en bak het komijnzaad 1 minuut tot het geurt. Verwijder de komijn uit de pan en verhit de olie. Bak de ui en knoflook glazig. Voeg de aardappelblokjes, komijn, doperwten-wortelmix, masala en selderie toe en roerbak 10 minuten. Breng op smaak met zout en peper en laat afkoelen.

Halveer een vel filodeeg in de lengte en verdeel het vel denkbeeldig in drieën. Leg een eetlepel vulling links. Vouw de linkerbenedenhoek er naar rechts overheen en druk de randen aan. Vouw je driehoekje recht naar rechts en dan schuin naar rechtsonder. Druk de randjes weer aan. Vouw nu weer recht naar rechts en tot slot schuin naar rechtsboven. Bestrijk het laatste strookje deeg met het losgeklopte ei en sluit daarmee de samosa. Verhit de olie in een ruime wok of diepe pan. De olie is op temperatuur als een stukje brood dat je erin legt, sist en direct bruin wordt. Bak de samosa’s gedurende 2 minuten. Doe wat keukenpapier in een vergiet en laat de samosa’s daarin uitlekken.

Gestoofde zuurkool

Voor 4 personen

500 g zuurkool

250 g kip, in blokjes

2 el olijfolie

75 g zoutvlees, uitgekookt en in blokjes

100 g spekblokjes (optie)

1 el tomatenpuree

1 tomaat, zonder zaadjes en in blokjes

250 g vastkokende aardappels, geschild en in parten

½ rookworst, in plakken

2 tenen knoflook, geperst

1 grote ui, gesnipperd

1 tak selderie, fijngesneden

½ tl gemalen nootmuskaat

1 el suiker

250 ml water

1 madame-jeanette peper, gaaf

1 bouillonblokje (optie)

25 g roomboter (optie)

Spoel onder koud stromend water het meeste zuur van de zuurkool. Knijp het vocht eruit en leg apart. Was de kip en wrijf hem royaal in met zout en zwarte peper. Verhit de olie in een pan en bak de kip rondom goudbruin. Voeg het zoutvlees toe en bak 2 minuten mee. Als je spekblokjes gebruikt, bak die dan tegelijk met het zoutvlees. Voeg de tomatenpuree en tomaat toe en bak 1 minuut mee. Roerbak de aardappels 1 minuut, doe de plakken rookworst erbij en bak 20 seconden mee. Voeg de knoflook, ui, selderie en nootmuskaat toe en roerbak 20 seconden. Doe de zuurkool en suiker erbij en roerbak nog 2 minuten. Blus af met het water. Verlaag het vuur en stoof 30 minuten met het deksel op de pan.

Voeg na 20 minuten de madame-jeanette peper toe. Prik met een vork door een aardappel om te zien of hij gaar is. Voeg anders nog wat extra water toe. Breng op smaak met zout en peper, eventueel een bouillonblokje en wat roomboter. Lekker om te serveren met (kleef)rijst, zuur of sambal.

Spareribs Paramaribo

Voor 4 personen

1 kg spareribs, losse stukken

1 el zonnebloemolie

3 el bruine suiker

2 el lichte sojasaus

1 el donkere sojasaus

3 el witte azijn

2 el (Chinese) rijstwijn

60 ml water

2 cm gember, in stukken

½ bos lente-ui, in stukjes gesneden, wit en groen apart houden

2 tenen knoflook, gekneusd

Breng in een grote pan de spareribs met handwarm water aan de kook en laat op halfhoog vuur 3 minuten koken. Schuim met een schuimspaan het kookwater af. Vul een schaal met koud water en leg de spareribs erin. Verhit de olie 1 minuut in een pan. Verlaag het vuur, voeg de bruine suiker toe en bak 2 minuten mee. De suiker moet nog bruiner kleuren, maar mag niet aanbranden. Mocht je suiker toch aanbranden, begin dan opnieuw. Voeg de afgekoelde ribs toe en roerbak ze 2 tot 3 minuten. Voeg beide sojasauzen, de witte azijn, de rijstwijn, het water, de gember, het wit van de lente-ui en de knoflook toe en kook 25 minuten met het deksel op de pan. Roer zo’n 2 tot 3 keer.

Verwijder het deksel en verhoog het vuur. Roerbak nog 10 minuten tot de saus is ingedikt en de olie gaat afscheiden. Leg de spareribs op een grote schaal en garneer ze met het groen van de lente-ui. Lekker om te serveren met (kleef)rijst, nasi of bami, kousenband, zuur of sambal.