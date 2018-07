Van sushi tot bao buns, burgers en flammkuchen: bij deze hotspot vind je letterlijk álles

Ga je met een grote groep vriendinnen of collega’s borrelen of eten buiten de deur, dan belooft dat natuurlijk een hoop gezelligheid. Maar het kan wél best lastig zijn om het perfecte restaurant te kiezen als je aan iedereens wensen wil voldoen. Toch hoeft het helemaal geen moeilijke opgave te zijn, want er is een hotspot waar je letterlijk alles kunt bestellen waar je zin in hebt.

De één is niet zo dol op burgers, de ander houdt niet van pizza en weer een ander lust geen sushi. Waar ga je dan als groep naartoe? Market 33 in Amsterdam is het antwoord, want met het brede aanbod is daar voor ieder wat wils en kan iedere gast zijn of haar eigen lievelingseten bestellen.

Lekker delen

Van Italiaans eten tot de Vietnamese en Japanse keuken: bij de Amsterdamse hotspot vind je alles wat je maar kunt bedenken. Verschillende restaurants komen hier namelijk samen en hebben ieder een eigen stand waar je (kleine) gerechten kunt bestellen. Handig, want zo is er altijd wel iets wat je lust. Daarnaast is het natuurlijk ontzettend leuk dat je samen van alles kunt delen en zo niet de lastige keuze hoeft te maken tussen sushi, flammkuchen en springrolls.

Gezellige ambiance

Je kunt niet alleen lekker en gevarieerd eten bij Market 33, je kunt er ook nog eens gezellig zitten. In het midden van alle foodtentjes vind je meerdere lange tafels waar je met je eigen gezelschap aan kunt zitten, maar ook kunt aanschuiven bij andere gasten van het foodcourt. Waar je dit pareltje van een hotspot kunt vinden? Market 33 bevindt zich bij de Zuidas, wat betekent dat het op steenworp afstand van station Amsterdam-Zuid ligt.

Ontbijt, lunch én diner

Market 33 is geopend van maandag t/m vrijdag. Vanaf 08.00 uur kun je er terecht voor koffie, thee, sapjes en ontbijt; van 11.00 tot 21.00 uur kun je er de lekkerste gerechten bestellen. Claude Debussylaan 33, Amsterdam, market33.nl.