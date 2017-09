Sushiparadijs Sushisamba opent zijn deuren in Amsterdam

Beste nieuws van de dag voor echte sushilovers: Sushisamba, het bekendste – en naar verluidt beste – sushirestaurant ter wereld, opent vandaag zijn deuren in Amsterdam. En wij kunnen niet wachten om er een plekje te reserveren!

Sushilovers: linea recta naar Amsterdam. Want daar opent vandaag het bekendste sushirestaurant ter wereld zijn deuren. Na Las Vegas, Miami Beach, Londen en New York City verovert Sushisamba vanaf vandaag dus ook de straten van de Nederlandse hoofdstad. Het restaurant zal zijn intrek nemen in het oude casino op het Max Euweplein en werd voorzien van open keuken, in het midden een gigantische sushibar en een terras met uitzicht op de Singelgracht.

Sushi, cocktails en lobster eggs benedict

Als we de mensen mogen geloven die al een tafeltje wisten te reserveren in het populaire restaurant, is eten bij Sushisamba een ‘unieke ervaring’. Alleen hier vind je de perfecte mix tussen de Japanse, Braziliaanse en Peruaanse keuken. Naast lunchen en dineren met de lekkerste cocktails kan je hier ook brunchen. En daarvoor werd een speciale kaart (ieder restaurant krijgt een persoonlijke kaart) met zowel zoete als hartige gerechtjes samengesteld. Denk maar aan quinoapannenkoeken of lobster eggs benedict. Echt waar, het water loopt ons spontaan in de mond. Jou ook? Reserveren kan hier.

