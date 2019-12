De leukste tips in Taipei volgens een local

Marloes Huijsmans (39) woont sinds februari met haar gezin in Taipei, de bruisende hoofdstad van Taiwan. Ze werkt er als visual consultant en is bezig met het opzetten van haar eigen visual consultancy label LinesByLoes.

Wat maakt Taipei zo’n toffe stad?

‘Het is een echte metropool omringd door de prachtigste tropische natuur. Vanuit mijn appartement kijk ik naar de bergen, maar zodra ik de straat op loop, zijn er koffietentjes, restaurants, markten en – wat deze stad zo bijzonder maakt – supervriendelijke mensen. Taipei bruist en is tegelijkertijd ook heel zen. Dwars door de stad loopt de rivier waarlangs mensen sporten, fietsen, wandelen, relaxen of een boom omarmen. Grappig: je ziet mensen hier vaak hele stukken achteruitlopen, terwijl ze op hun armen kloppen, waarschijnlijk om de bloedsomloop te activeren. Iedereen doet gewoon lekker zijn ding.’

Hoe ben je hier terecht gekomen?

‘Duurzame energie is booming in Taiwan. Ze investeren bijvoorbeeld veel in windmolenparken op zee, de industrie waarin mijn man werkt. Dus we zijn met ons gezin de wind achterna gegaan. We wonen in het Shilin District, wat ze hier een wijk noemen, maar het is eigenlijk bijna een stad op zich, gelegen aan de rivier.’

Hoe zien jullie weekenden eruit?

‘Wij gaan er ieder weekend op uit, meestal naar het strand of de bergen in. Je loopt hier vanuit allerlei hoeken van de stad zo de bergen in. Een van onze favoriete city hikes is die op de Elephant Mountain. Daar heb je een spectaculair uitzicht over stad en de 101 Tower, een grote wolkenkrabber die bij de ‘Acht Gezichten van Taiwan’ hoort. Beneden aan de voet loop je zo weer het business district van Xinyi in. Na de hike gaan we voor blueberry pancakes of een smoothie bij The Diner.’

Marloes leukste tips

Shoppen bij Dihua Street: ‘Een van de leukste winkelstraten waar traditionele marktkramen afwisselen met hippe boetiekjes, leuke cadeauwinkels en speciaalzaken. In deze straat kun je zo een hele dag rondneuzen. In de zijstraten ervan vind je meerdere tweedehands meubelwinkels. Als je door Dihua Street loopt, neem dan ook een kijkje bij de traditionele apotheken, want die zien er heel cool uit. Alles is nog ambachtelijk, zo maken ze medicijnen van allerlei kruiden op traditionele grote weegschalen

Eten bij Din Tai Fung: ‘Dé plek voor de allerbeste dumplings van Taiwan. Er staat altijd een enorme rij, maar het is het wachten meer dan waard. Als je geen zin hebt om in de rij te staan, kom dan op de ongebruikelijke tijdstippen of laat ze bezorgen met Uber Eats. Je hebt meerdere locaties in de stad, vaak in de buurt van de grote warenhuizen zoals SOGO.’

Dintaifung.com.tw

Drinken bij R&D Cocktail Lab: ‘Dit zijn next level cocktails, waarbij het alleen al een feest is om te zien hoe ze worden klaargemaakt. Denk aan een Turmeric Gin of Grapefruit Thing Gin. Je valt soms behoorlijk over de namen en ingrediënten, maar ze smaken fantastisch. Benieuwd wat je precies hebt gedronken? Ze delen graag het recept met je of kijk op hun Instagram. Ze hebben ook veel leuke thema-avonden zoals Halloween en Cinco de Mayo.’

r-d.tw

