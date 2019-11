What we like: 3x heerlijke tapas

Geen tijd of geld voor vakantie naar Spanje? Breng dan een bezoek aan deze drie tapas restaurants en waan je even in Spanje.

Smullen

Bij Milu in Den Haag gaat het niet om de herkomst van het product, maar om de smaak. De hapjes lopen uiteen van Japanse sushi tot Italiaanse truffelrisotto en van Mexicaanse taco’s tot oer-Hollandse bitterballen. Maak een wereldreis door je mond.

restaurantmilu.nl

Reserveer!

Bij het kleinschalige tapasrestaurant Herman serveert in Grou (Friesland) zijn alle hapjes – bereidte op een Spaanse houtskoolgrill – een verassing. Dat wordt eten wat de pot schaft – dieetwensen en allergieën daargelaten. Elke maand is er een wisselend menu. Een goed excuus dus, om er een maandelijks uitstapje van te maken.

hermanserveert.nl

Enkeltje Spanje

Voor de echte Spaanse tapas moet je naar Basq in Rotterdam. Als het gaat om smaak doet deze Rotterdamse eetgelegenheid zeker niet onder voor een restaurant in Spanje. Gelegen in de markthal maakt het tafelen extra gezellig. Smakelijk eten, comida sabrosa!

basqkitchen.nl

What We Like is afkomstig uit VIVA 48-2019. Deze editie ligt t/m 3 december in de winkel of kun je hieronder online bestellen.