Op een hete zomerdag is niets lekkerder dan een goed koud biertje. Wij hebben de beste hotspots voor je op een rij gezet.

1. Tappen nou

Vlak bij het Centraal Station van Breda ligt Beers & Barrels. Tussen de koperen ketels geniet je van plaatselijke bouwsels en vlees van de Green Egg. De speciaalbiertjes tap je zelf, het fust wordt aan het eind van de avond gewogen waarna je de schade afrekent.

2. Vleugellam

Wie op z’n Rotterdams een biertje bestelt, vraagt om een gele kanarie. Aan de Goudsesingel hebben ze hun zaak én huisgebrouwen bier zo genoemd. Je kunt er ook eten en snacks voor bij al dat gele goud bestellen.

3. Paradepaartjes

Bij Bar Alt in Amsterdam zijn ze gespecialiseerd in bier-spijscombinaties: welk bier past het best bij welk gerecht? In de keuken zwaait Thomas Kooijman, die de top tien van veelbelovende Nederlandse chefs heeft gehaald, de scepter. Prima eten én drinken dus.

Dit artikel is afkomstig uit VIVA 26-2019.Dit nummer ligt t/m 2 juli in de winkel of kun je hier online bestellen.