Kedeng kedeng: in Mexico rijdt een tequila trein

Nog geen leuke vakantiebestemming gevonden? Zoek niet langer, wij hebben de perfecte trip voor je. Deze trein rijdt namelijk niet alleen door het prachtige Mexico, aan boord wordt er óók nog eens onbeperkt tequila geserveerd. Cheers!

De Jose Cuervo Express brengt je van van Guadalajara naar, hoe kan het ook anders, het plaatsje Tequila. Onderweg kun je genieten van het adembenemende uitzicht, als je daar tenminste nog iets van meekrijgt na de grote hoeveelheid drank. De trein is van alle gemakken voorzien, dus je kunt helemaal tot rust komen. Daarnaast leer je ook nog eens alles over tequila. Een win-win situatie lijkt ons!

México

Mocht je nu al heel hard ‘Mexico, Mexi-iiico‘ aan het zingen zijn, wacht nog heel even, want er zit natuurlijk wel een prijskaartje aan deze alcoholische reis. Gelukkig valt het alles mee: een retourtje kost ongeveer 100 euro. Moet je alleen wel nog even in Mexico zelf zien te komen, maar dat zijn details voor later. ‘Te-te-te, Tequila!’

Bron: Beautify | Beeld: iStock