Doe de test: met dit handige trucje check je of je wel genoeg water drinkt

Genoeg water drinken – zeker als de temperaturen stijgen – is belangrijk om je lichaam goed gehydrateerd te houden. En da’s weer belangrijk om je lijf naar behoren te laten functioneren. Heb je niet bijgehouden hoeveel glazen water je hebt gedronken en vraag je je af of je voldoende hebt binnen gekregen? Met een simpel trucje kun je het checken.

Je kunt de kleur van je urine checken wanneer je je afvraagt of je genoeg gedronken hebt; is het donker van kleur, dan betekent dat vaak dat je nog wel even door mag drinken, Maar als je niet naar de wc moet, is er een andere methode die je kunt toepassen.

Zo ga je te werk

Knijp zachtjes met je duim en wijsvinger in de rug van je andere hand. Schiet de huid vrij meteen terug naar z’n normale vorm, dan ben je voldoende gehydrateerd. Duurt het daarentegen een paar seconden? Dan betekent het dat je nog wat in te halen hebt wat betreft je waterinname.

Elastischer

Hoe het kan dat je op deze manier kunt checken of je genoeg water gedronken hebt? Het is simpel uit te leggen: je huid is namelijk een stuk elastischer als je goed gehydrateerd bent, wat er dus voor zorgt dat de huid vrij meteen weer terugschiet naar z’n normale vorm. Aha!

Bron: NSMBL | Beeld: iStock

