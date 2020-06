Zoet, zuur, pittig: een goede Thaise maaltijd prikkelt al je smaakpapillen. Dit recept vol verse kruiden en specerijen zorgen voor een ware smaakexplosie.

Voor vier personen

Benodigdheden

3 kleine sjalotten, in partjes

2 kipfilets

100 g glasnoedels

250 ml kokosroom

2½ el vissaus

2 tl palmsuiker of ruwe rietsuiker

30 g verse kruiden, bijvoorbeeld dille, (Thaise) basilicum, waterkers, koriander

2 tot 4 groene (Thaise) pepers

3 el gehakte gebrande pinda’s

sap van 1 limoen

Bereiding

Breng de sjalotten in een pan met gezouten water aan de kook. Leg de kipfilets erin en laat ze ongeveer twintig minuten zachtjes koken tot ze gaar zijn. Laat de kip afkoelen en scheur de filets in reepjes. Kook de noedels volgens de aanwijzingen op de verpakking. Spoel ze af met koud water en laat ze goed uitlekken in een zeef. Klop de kokosroom, vissaus en suiker tot een dressing. Meng de noedels, kip, dressing, kruiden, pepers en pinda’s op een schaal. Sprenkel het limoensap erover en garneer met de rest van de dressing.

Typisch Thais

Ontdek de Thaise keuken door zelf aan de slag te gaan met de meer dan zeventig recepten in Thai: van basis-gerechten en kruidenpasta’s tot snacks, salades en zalige zoetheden. Met dit kookboek heb je de Thaise keuken snel onder de knie. € 20,95 Good Cook