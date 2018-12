Thank us later: 5x de lekkerste wintercocktails

Met een van deze hartverwarmende wintercocktails in je hand, is het ineens niet meer zo koud en ben je binnen no time in de feeststemming.

Rum Old Fashioned

Ben jij een nog niet zo ervaren cocktaildrinker? Geen zorgen, wij hebben een instapmodel voor je: de Rum Old Fashioned. Union 55 geeft deze klassieker een twist die terug komt in de smaken van karamelchocolade en sinaasappel. Verras je gasten bij het kerstdiner met deze winter classic.

Ingrediënten

70 ml Union 55 Rum

15 ml rietsuiker siroop

3 scheutjes chocolade bitter

3 scheutjes sinaasappel bitter

Voeg alle ingrediënten in een rock glas en roer. Voeg het ijs toe en roer nogmaals voor 10 seconden. Garneer de cocktail met een schijfje sinaasappel en eet er een stukje pure chocolade 75% bij.

Hot Spiced Apple

Drink je liever hetzelfde met vier vrienden? Voor de theeleuten onder ons hebben we een bijzonder theekransje tijdens de winterdagen. Maak de Hendrick’s Hot Spiced Apple en waan jezelf even in een dennenbos vol met geuren van kaneel, steranijs en nootmuskaat. Enige wat nog ontbreekt is de open haard en een warme deken. Fijne avond!

Ingrediënten (voor 4 kopjes)

150 ml Hendrick’s Gin

750 ml gekruide appelsap (2 kruidnagels, 2 geplette kaneelstokjes, 2 stuks steranijs, jeneverbessen en een schil van één sinaasappel)

Geraspte nootmuskaat

Laat de appelsap even sudderen en voeg de kruiden en gin toe. Voetjes omhoog en genieten maar!

Best DAM Negroni

Nog zo’n klassieker, de Negroni. Het boodschappenlijstje is bewust zo klein om de cocktailshaker thuis niet te lang in de keuken te laten staan. Dus stop met lezen en sprint de keuken in!

Ingrediënten

30 ml Damrak Gin

30 ml Galliano l’Aperitivo

30 ml zoete rode Vermout

Voeg alle ingrediënten samen met het ijs in een mixing glas. Roer voor 15 tot 20 seconden, zodat de cocktail goed koud wordt. Giet vervolgens over in een tumbler glas gevuld met ijs en parfumeer de rand van het glas met sinaasappelschil. Garneer de Negroni met dezelfde sinaasappelschil. Proost!

Morning Glory Fizz

Nu komt de aap uit de mouw! Deze cocktail is vooral de favoriet van de vrouw, vanwege de subtiele frisheid en de combinatie van whisky in een cocktail. Monkey Shoulder zorg er voor dat de smaakcombinatie goed in balans is met de citroensap.

Heb je zin in een avondje uit en drink je de cocktail liever buiten de deur tijdens een date? Neem plaats aan de bar bij Flying Dutchmen Cocktails en laat het werk door de bartender doen. Cheers!

Ingrediënten

60 ml Monkey Shoulder

20 ml citroensap

15 ml suikersiroop

1 eiwit

1 barspoon met Mansinthe Absinthe

Aftoppen met soda syphon

Voeg alle ingrediënten, zonder de soda, toe in een cocktailshaker en schud. Voeg vervolgens het ijs toe en schud nog een keer. Schenk de cocktail in een hoog glas en voeg de soda toe. Spray er ten slotte nog een klein beetje Absint op.

Diamond Rye Back

Ga voor de chique cocktailvariant en maak de Diamond Rye Back. Gebruik één van de nieuwe Single Estate Ryes van Belvedere Vodka en geef je cocktail wat meer karakter. Deze diamant drink je enkel op speciale gelegenheden. Idee voor het aperitief voor Oudejaarsavond komt dit jaar vanuit jou. Gegarandeerd succes!

Ingrediënten

200 ml Belvedere Lake Bartężek

50 ml Crème de Peche

50 ml Amontillado sherry

25 ml groene Chartreuse

Anijs

Grapefruitschil als garnish

