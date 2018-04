Restauranttip: The Uptown Meat Club is perfect voor vleeseters én vegetariërs

Een ‘vleesclub’ klinkt voor de carnivoren onder ons als de hemel, maar voor de vegetariërs als de hel. Toch is The Uptown Meat Club in Amsterdam erin geslaagd deze twee werelden perfect te bundelen. En wel door middel van heerlijk mals vlees en prachtige vega-gerechten.

The Uptown Meat Club is gevestigd aan de Van Baerlestraat in Amsterdam, vlak bij het Vondelpark. Goed bereikbaar voor iedereen, maar we raden je wel aan om met het openbaar vervoer te komen. Door al dat lekkere eten en de keuze uit vele flessen wijn wil je het liefst nooit meer weg.

De keuze is reuze

De menukaart van The Uptown Meat Club stelt niet teleur. Niet alleen staan er heerlijke en betaalbare vleesgerechten op – goedgekruide kippenvleugeltjes, spareribs met barbecuesaus, bavette; you name it – ook voor de vegetariërs is er genoeg keus: denk aan een ravioli van bieten gevuld met mozzarella of een heerlijke salade van tomaat, mozzarella, pesto en balsamico. Geserveerd door gastvrij en vriendelijk personeel dat de hele avond met een glimlach je glas weer bijvult.

Bezoekje brengen

Een bezoekje brengen aan The Uptown Meat Club? Het restaurant is de hele week geopend van 12.00 tot 23.00 uur. Je kunt plaatsnemen op de bovenverdieping of aan de ‘chefs table’ waar de etensgeuren aan je voorbij vliegen. Ben je al overtuigd? Hier vind je meer informatie.

Beeld: The Uptown Meat Club