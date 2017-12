Thee met prosecco-smaak, anyone? Je vindt het bij Aldi

Met de feestdagen proosten we natuurlijk feestelijk met een glas prosecco. Cheers! Maar als je de BOB bent, kun je niet meedoen. Jammer, maar helaas. Of is er nu toch een mogelijkheid?

Dankzij Aldi kan iedereen mee proosten. Mét prosecco. Wel in de vorm van thee, maar toch.

In het kader van de feestelijke decembermaand komt de budgetsupermarkt met een paar bijzondere theesmaken. Naast de smaak van prosecco vind je bij Aldi ook thee met de smaak van glühwein; precies wat je nodig hebt om op te warmen. Daarnaast heeft de keten al verklapt dat ze in 2018 nog twee smaken aan de reeks toevoegt, namelijk prosecco met frambozen en espresso martini.

Eén ding: in Groot-Brittannië zijn de theesmaken vanaf nu verkrijgbaar. Of we ze ook in de schappen van de Nederlandse filialen kunnen verwachten, is nog maar de vraag. Fingers crossed.

Bron Cosmopolitan US | Beeld iStock