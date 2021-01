Thuis barista spelen: zo zet je de lekkerste koffie zelf

Onze favoriete koffietentjes zijn gesloten en hoewel er natuurlijk veel afhaalopties zijn en we helemaal in #supportyourlocal geloven, is een coffee to go toch echt een andere ervaring dan rustig zitten in je koffietentje. Dus als je cappuccino’s, lattes (of een van de honderdduizend andere koffiecreaties) mist: zó maak je de lekkerste koffie thuis.

Nu we veelal thuis werken, is koffie misschien wel de belangrijkste maaltijd, ehh…, het belangrijkste drankje van de dag. Dus: zo maak je thuis de lekkerste koffie.

Warme koffiekopjes

Een trucje van professionals: voorverwarmde kopjes. Als je het dampende zwarte goud in een koud kopje gooit, doet dat afbreuk aan de smaak van de koffie. En dat is natuurlijk zonde. Hoe kleiner de koffie (dus een espresso) hoe warmer het kopje moet zijn. Sommige luxe apparaten hebben een verwarm functie, maar onder de hete kraan werkt ook prima.

Cappuccino of latte maken? Gebruik dan koude melk. Zo heeft het meer tijd om te schuimen, voordat het opgewarmd is. Bovendien kun je het beste volle melk gebruiken, als je geen plantaardige varianten wil. Ga je liever wel voor een vegan optie? Dan schijnt havermelk of sojamelk het beste te schuimen.

Eerlijk is eerlijk: iedere keer dat je een cappuccino zet dat draadje schoonmaken of de melkschuimer uitkoken, is ons vaak een beetje te veel werk. Maar, en dit is een waarheid als een koe, ik las ergens: gebruik jij je pan ook wel eens twee keer? Iel, nee. Dus misschien toch maar iedere keer, of nouja in ieder geval iedere dag, even door de wasstraat halen. Bovendien kunnen oude koffieresten in je apparaat zorgen voor een bittere smaak aan je nieuwe bakkie. Zonde.

Verhoudingen

Met bovenstaande basis kan er weinig mis gaan aan je bakkie pleur. Maar als je gaat voor een barista-waardig bakkie zijn dit de beste verhoudingen:

Cappuccino

Een perfecte cappuccino maak je van een espresso (1/3e van je kopje), warme melk (1/3e van je kopje) en schuim (ook 1/3e van je kopje).

Een latte? De basis is wederom een espresso. Vervolgens doe je 150 ml. in je melkschuimer of je houdt ‘m onder je apparaat. Je schenkt dit in het glas (!) voor de latte en laat het even staan, zodat er een melklaag en schuimlaag ontstaat. Daarna doe je heel voorzichtig je espresso erbij en als het goed is krijg je dan de lagen die zo typerend zijn voor een latte.

Maak 130 ml. melk warm in een pannetje tot een temperatuur van zo’n 60-65 graden. Vervolgens mik je dat bij je espresso et voila: een koffie verkeerd. Op de menukaart in een koffietentje wordt deze variatie trouwens ook wel de ‘café au lait’ genoemd.

Voor een flat white heb je ongeveer twee shots espresso nodig, namelijk zo’n 30 ml. Het moet goed heet zijn! Verwarm 100-130 ml. melk tot ongeveer 60- 65 graden, net zoals bij de koffie verkeerd, want te warme melk geeft de koffie een vieze smaak. Dan wil je hier nog een klein schuimlaagje op, dus dat kun je in je melkschuimer of onder je apparaat voor elkaar krijgen.

