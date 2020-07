Tikkie terug: met deze ‘hack’ krijg je gratis tompoucen bij de HEMA

Tikkie, de app die we gebruiken om geld terug te vragen aan onze vrienden, is jarig en trakteert. Dat doet de app met een gloednieuwe dienst: Tikkie Terug. Vanaf nu kun je niet alleen zelf een Tikkie uitsturen, maar ook via bedrijven direct een Tikkie terug krijgen. En om de komst van Tikkie Terug te vieren, trakteert Tikkie gebruikers op een HEMA tompouce.

4 jaar

Time flies when you’re getting money, want Tikkie bestaat vier jaar! Al vier jaar is de app bij ons en heeft de app ons leven een tikkie (haha) makkelijker gemaakt. Geld terugvragen aan je vrienden was nog nooit zo makkelijk en laagdrempelig.

Tikkieleed

Maar juist die laagdrempeligheid zorgt ook voor, tja hoe zullen we het noemen, bijzondere verzoekjes (om het woord ‘gierig’ maar niet te gebruiken). Toen laatst op het VIVA-forum werd gevraagd wat jullie gekste tikkies waren, stroomden de reacties binnen. Een greep:

‘De vreemdste welke ik ontvangen heb was om te betalen voor mijn afscheidsdrankje bij een werkgever waar ik weg ging.’

‘Een tikkie voor 1,25 omdat mijn zoon tijdens een kinderfeestje geen frikandel at, de moeder van de jarige een kaassoufflé aanbood en zoon daarop inging. Die kaassoufflé zat niet in het afgenomen pakket.’

‘Ik betaal gewoon niet als iemand me een tikkie stuurt onder de 4 euro.’

Geld terug

Afijn, terug naar Tikkie Terug. De nieuwe dienst is er dus voor geld-terug-acties van bedrijven. Die dienst werd eerder al gelanceerd, met Coca-Cola als allereerste partner met cash-back-campagnes voor onder meer Fuze Tea en Coca-Cola Energy en in de afgelopen weken startten ook Nestlé met YES! repen en Arla met Apetina een campagne waar Tikkie Terug werd ingezet voor een geld-terug-actie.

ABN AMRO, de bank achter Tikkie, wil met Tikkie Terug de geld-terug-acties naar het niveau brengen dat wordt verwacht in 2020: volledig digitaal, snel en vertrouwd. Moreno Kensmil van Tikkie: ‘We zagen dat geld-terug-acties sneller en makkelijker kunnen. Die worden nu vaak ervaren als omslachtig en onbetrouwbaar. Terwijl het zoveel eenvoudiger kan voor zowel de consument als de bedrijven. Na aankoop van het product stuur je nu als het ware een Tikkie naar een speciale rekening van Tikkie. Zonder dat het nodig is om gegevens achter te laten. We zijn blij dat we door deze samenwerking met HEMA een breder publiek kunnen laten kennismaken met deze dienst.’

Tompouce

Om de nieuwe dienst én de verjaardag te vieren, kunnen consumenten een tompouce bij de HEMA kopen en via Tikkie Terug het geld terug krijgen.

De actie werkt als volgt: consumenten hebben alleen de aankoopbon van de tompouce en de Tikkie app nodig. In de Tikkie app kan je op de ‘Tikkie is jarig’-actie klikken, daarna met de camera van de telefoon de aankoopbon van de tompouce scannen en vervolgens wordt het aankoopbedrag binnen 5 seconden teruggestort op de rekening van de consument.

Zo, wie gaat er naar de HEMA?

Bron: ABN AMRO, Tikkie, Adformatie