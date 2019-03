Dessert please: waarom je eigenlijk altijd eerst je toetje zou moeten kiezen

Nog niet eens een voorgerecht achter de kiezen hebben, maar al precies weten wat je als toetje wil? Guilty. Toch is deze zoete eigenschap nog helemaal zo slecht niet. Sterker nog, eerst je dessert kiezen zou juist helpen om daarna minder te eten.

Wij zeggen: eet vooral lekker wat je wilt. Maar mocht je bezig zijn met wat kilo’s kwijtraken en daarbij letten op de hoeveelheid voedsel die je binnenkrijgt, dan kan dit simpele trucje je helpen om minder trek te hebben. Uit onderzoek blijkt namelijk dat wanneer je jouw ogen eerst richt op de dessertkaart, je uiteindelijk minder zult eten.

Wat zeg je menu

Dat komt naar voren uit een studie van het Monterrey-instituut voor Technologie in Mexico en de universiteit van Arizona. Zij onderzochten de opbouw van menu’s en lieten hierbij mensen vier dagen lang zelf gerechten van een buffet uitzoeken. Maar er zat een klein addertje onder het gras: de ene dag mochten ze eerst het hoofdgerecht kiezen en de andere keer juist weer het toetje.

Dessert please Hieruit kon worden geconcludeerd dat wanneer de participanten eerst een keuze moesten maken in het toetje, ze daarna voor de rest van de maaltijd voor lichtere gerechten gingen. De reden volgens de deelnemers? Een soort compensatiegedrag, omdat ze al een ‘calorierijk’ dessert hadden besteld.

Voedingscentrum

Volgens het Voedingscentrum is dit alleen niet dé manier om af te vallen. Astrid Postma-Smeets legt uit: ‘Als je minder calorieën wilt eten omdat je bijvoorbeeld wilt afvallen, is het beter om bij alle gangen voor de optie met de minste calorieën te gaan, of helemaal geen voor- of nagerecht te nemen.’ Ook geeft ze nog een tip om tijdens het uiteten voor de gezondere optie te gaan. ‘Mensen kiezen wat er boven aan de kaart staat. Als de bovenste menuoptie niet zo’n gezonde of juist een calorierijke optie is, kan het verstandig zijn om de menukaart wat beter te bestuderen. Zo kun je bewust kiezen voor een gezonder of minder calorierijk gerecht.’ Good to know.

