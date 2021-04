De kans is groot dat jij ook dacht dat Hema een briljante 1 aprilgrap op poten zette met hun reclame voor huisgemaakt tompouce bier. Nee, we zouden er niet in trappen en er vooral niet over praten. Nu blijkt dat het echter tóch geen grap is en we deze zomer serieus met het knalroze flesje kunnen proosten.

Alsof we niet nog meer fan konden zijn van de winkelketen voor alle onnodige hebbedingetjes, dé appelkruimeltaart der appelkruimeltaarten en goedkope maar góede nagellak.

Tompouce bier

Mogen we even een momentje voor dit briljante biertje? Hoe tompouce bier smaakt is een tweede, want het klinkt mierzoet en niet direct verfrissend. Het bijbehorende roze flesje doet nog meer vermoeden dat de smaak meer in de buurt komt van een mixdrankje dan een biertje, maar het is roze en dus willen we het.

Milkshake blond

Hema sloeg de handen ineen met botanisch brouwer Lowlander Beer voor dit bijzondere zomerbiertje. ‘De Tompouce Ale is een heuse milkshake blond en is gebrouwen met vanille en framboos. Dankzij de verrassend romige schuimkraag en de frisse, fruitige afdronk is dit een ideaal bier voor de zomerse dagen. Soepel, toegankelijk en perfect gelaagd in zoetigheid’, leest de beschrijving.

Wil je het proberen? Dan moet je wel opschieten, want het is een limited edition drankje. Op is op, waarschuwt Hema op de site. Je bestelt ze hier, voor 2,50 per blikje.

