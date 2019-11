De reden dat de glazuurroze tompouce is uitgegroeid tot één van de iconische gezichten van HEMA is heel simpel: het mini-taartje met glazuur, banketbakkersroom en duizendlaagjes bladerdeeg is hártstikke lekker. Maar handig eten? Dat is niet aan de tompouce besteed. Maar een tompoucedonut daarentegen…

Tompoucedonut

HEMA steekt de glanzende gebaksprinses namelijk in een nieuw jasje en verkoopt vanaf nu ook tompoucedonuts. En dat is precies wat je denkt dat het is: een donut met roomvulling en het karakteristieke roze glazuurlaagje.

Geen gehannes met het harde bladerdeeg meer dus (al weten échte tompouceliefhebbers wel hoe ze een tompouce moeten eten).

Vooralsnog wordt de tompoucedonut alleen in alle HEMA-restaurants aangeboden, en nog niet op de gebakafdeling. De donut kost € 1,75.

Glutenvrije tompouce

En de evolutie van de tompouce gaat verder: HEMA geeft ook aan bezig te zijn met een glutenvrije tompouce. ‘We streven er naar om ook deze artikelen te kunnen aanbieden en werken hier ook zeker naar toe. Onze bakkerij is druk bezig met ontwikkelingen om dit in de toekomst wel aan te kunnen bieden,’ laat HEMA weten.

Wij likken onze vingers alvast af!