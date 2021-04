Yummy! Er is dit jaar een tompoucen drive-thru op Koningsdag

Dit jaar helaas weer geen Koningsdag zoals we deze kennen. Maar dat betekent niet dat je thuis saai op de bank hoeft te gaan zitten. Je kan heel veel leuke dingen doen dit jaar. Maar de leukste tip hebben we hier voor je: ga even gezellig langs bij de oranje tompoucen drive-thru! Je hoeft alleen maar even naar het Brabantse Oisterwijk af te reizen. Of dat de moeite wel waard is? Zeker! De tompouce drive-thru wordt namelijk georganiseerd door Robèrt van Beckhoven. Dat móét dus wel heerlijk smaken!

Oranje tompouce drive-thru

Koningsdag hoeft gelukkig niet saai te worden, want er worden allerlei leuke coronaproof uitjes georganiseerd. De oranje tompouce drive-thru is daar een van. Een ideaal uitje, als je het ons vraagt, want zo vier je het feest geheel coronaproof vanuit je eigen auto. Daarnaast maakt het niks uit als het met bakken uit de hemel komt, want in je auto zit je droog. Maar het grootste voordeel is natuurlijk nog het kunnen genieten van een overheerlijke tompouce van dé meesterbakker himself.

Robèrt van Beckhoven

Robèrt van Beckhoven ken je natuurlijk van Heel Holland bakt, en misschien ook nog wel van Wie is de mol?. Hij is Meester Boulanger en heeft een eigen bakkerij in het Brabantse Oisterwijk, waar hij met Koningsdag ook zijn drive-thru houdt.

Nóg meer lekkernijen

Robèrt maakt zijn tompoucen met huisgemaakt bladerdeeg, echt Zwitserse vanilleroom en oranje fondant. Dat klinkt toch geweldig? Als je niet van tompoucen houdt dan kun je bij de drive-thru ook terecht voor andere lekkernijen zoals tijgersoezen, macarons en oranje chocoladeflikjes. Heb jij snel last van keuzestress? Gelukkig hoef je de menukaart niet pas te bestuderen als je aan de beurt bent. Je kunt op de site van de bakkerij alvast een bestelling plaatsen. Daarna kies je een tijdstip waarop je het wil afhalen bij de drive-thru. Makkelijk toch? Eetsmakelijk!

