Tony’s Chocolonely opent binnenkort een megawinkel en geloof ons, daar wil jij heen

Het nieuws ging al een tijdje rond, maar nu komt het toch wel heel erg dichtbij: de tweede Tony’s Chocolonely-winkel opent haar deuren in Amsterdam. Het belooft een chocoladeparadijs te worden, inclusief een muurvullende chocolade-automaat waar je alle smaken van Tony’s kunt krijgen. Hallelujah!

De ‘Tony’s Super Store’ opent aanstaande vrijdag 13 april in de Beurs van Berlage. Deze nieuwe vestiging is al de tweede winkel van het chocolademerk. De eerste winkel is te vinden in het Amsterdamse Westerpark, naast het Tony’s kantoor op de Pazzanistraat.

Cacaohandel

Tony’s Chocolonely staat bekend om chocola volledig slaafvrij te willen maken en alle misstanden binnen de cacao-industrie aan te pakken. Begin 1900 was de Beurs van Berlage het decor van de cacaohandel op de Goederenbeurs. Amsterdam is nog steeds de grootste cacaohaven van Europa. Het is daarom niet zo gek dat de Super Store in de Beurs van Berlage gevestigd is.

Tony’s Rainbowpack

En niet te vergeten: ter ere van de opening van de Super Store is er een speciale Tony’s Rainbowpack verkrijgbaar. Zoals je misschien al kan raden, is dat een tas met daarin een heuse regenboog van twaalf (!) chocoladerepen. Die wil je toch hebben?

Tony’s Super Store (Oudebrugsteeg 14) is vanaf zaterdag 14 april dagelijks open van 10:00-21:00 uur.

Bron: JFK | Beeld: ANP