Voor de liefhebber: Tony’s Chocolonely lanceert nieuwe, bijzondere smaak

Dat geluk ‘m in de kleine dingen zit bleek wel uit de melk pecan karamel crunch reep van Tony’s Chocolonely. Zucht, wat is die lekker. Maar aan al het goede komt een eind, althans, soort van. Want meneer Chocolonely komt met een nieuwe estafettereep die het stokje moet overnemen van de vorige. En die zou wel eens even lekker kunnen zijn.

Nieuwe smaak Tony’s Chocolonely

Ieder halfjaar komt Tony’s Chocolonely met een nieuwe smaak op de proppen en nu is het eindelijk weer zover. Na de overheerlijke melkreep komt het fairtrademerk dit keer met een witte variant, uiteraard met een verrassende twist. De nieuwe estafettereep die nu in het snoepschap te vinden is, is – houd je vast – wit kandijkoek kers. Lees: romige chocolade, knapperige kandijkoek en de zoete, fruitige smaak van kersen. Lees ook: de reep ligt dus nu al in de winkel!

Stokje doorgegeven

Met de komst van de nieuwe estafettereep verdwijnt de andere witte topper van Tony’s Chocolonely, citroen maanzaad crumble, helaas uit de supermarktschappen. Van de melk pecan karamel crunch kunnen we gelukkig nog even genieten; deze reep is nog tot het najaar verkrijgbaar.

Happy vibes

Tony’s Chocolonely’s wit kandijkoek kers is te koop bij de meeste supermarkten – dus niet zoals zijn voorgangers alleen bij Albert Heijn en de shop van het fairtrademerk zelf. Oh, en hadden we al gezegd dat ‘ie nu al in de schappen ligt?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.