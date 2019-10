Over de klassieke tosti hamkaas kunnen we makkelijk zijn: never change a winning team. Toch steken deze restaurants de tosti in een heel ander jasje en ook dat is om je vingers bij af te likken.

1. It’s a miracle

Van een luxe Miracle Tosti tot een betaalbare Cheap Thrill, bij De Tostikamer in Veenendaal hebben ze het allemaal. Kun je niet kiezen? Ga dan voor de proeverij van tosti’s.

detostikamer.nl

2. Spelen met je eten

Ooit zittend op een schommel geluncht? Bij Happy Tosti kan het. De sfeer is er te gek, en ook de tosti’s zijn heerlijk: van chicken tex-mex tot choco-banaantosti.

Happytosti.nl

3. Stapelgek

Een gehaktbal of Koreaanse kimchi: bij Toastable maken ze tosti’s met ingrediënten waar je zelf niet zo snel aan denkt. En ze bestaan ook nog eens uit drie lagen. Driedubbel lekker.

toastable.nl

What We Like is afkomstig uit VIVA 43-2019. Deze editie ligt t/m 28 oktober in de winkel of kun je hieronder online bestellen.