Een tosti op z’n tijd is mega lekker en is een van de meest gewaardeerde comfort foods. Het makkelijkste is natuurlijk om snel een tosti ham-kaas in elkaar te flansen, maar er zijn ook hele (te) gekke combinaties te vinden. Waar mensen nu vooral naar smachten is er eentje die we nog niet eerder hebben gehoord, namelijk: de Tosti Kroket.

Tosti Kroket

‘Uh, sorry, lees ik dat goed?’ Ja, je leest het goed, de Tosti Kroket mét kaas. De tosti, met twee dikke plakken brood, is belegd met boerenkaas, lekker veel mosterd én natuurlijk een knapperige kroket. Daarnaast wordt-ie, net als een gewone tosti, gebakken in de grill. Daar loopt je het water toch van in de mond? Maar wie heeft dit masterplan eigenlijk bedacht?

Heerlijk tosti- en smoothiebar in Dordrecht

De man achter dit geweldige en heerlijke idee? Dat is Edwin Bleeker, eigenaar van de ‘Heerlijk tosti- en smoothiebar’ in Dordrecht. Sinds corona uitbrak is hij begonnen met de meest verrassende en lekkere combinaties tosti’s die je maar kunt bedenken. De broodjes kun je nu ook online bestellen en je kunt ze natuurlijk gewoon afhalen.

Lees ook

Thuis uit eten: bij deze heerlijke restaurants kun je bestellen

Nog meer tosti-combi’s

Het kan allemaal niet gek genoeg en tostimaker Edwin heeft dan ook nog veel meer tosti-combi’s op zijn naam staan, zoals de ‘Tuna Melt’, ‘Tosti Frikandel’ en de tosti met gehakt en sambal. #hot. Als je denkt dat het daarbij blijft, think again, want Edwin is nu zelfs bezig met experimenteren voor een Sinterklaas tosti. Deze is belegd met speculoos, marsepein en chocolade.

Wij kunnen in ieder geval niet wachten om het een keer uit te proberen. Op naar Dordrecht it is.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.