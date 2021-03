Hi-ha-herkenbaar: de 15 grappigste tweets over eten bestellen

Veel van ons hebben dankzij de lockdown opeens álle tijd om viergangen Ottolenghi te koken, maar toch hebben we van thuisbezorgd-apps uitspelen een nationale hobby gemaakt. Niet gek, want binnen een paar tikken een halfuur later een warme maaltijd bezorgd krijgen is een van de weinige feestelijkheden die wél doorgaan.

Bovendien steun je met al dat bestellen bij lokale restaurants de horeca en dat is dan ook een meer dan oké excuus om vooral niet zelf te koken. En natuurlijk missen we het vreselijk om een hele avond in ons favoriete restaurant te blijven plakken om dan ergens, vér na de avondklok, naar huis te rollen of nog een afzakkertje te doen in de kroeg. Eten bestellen komt dan nog het meest in de buurt van dat restaurantgevoel.

Herkenbare tweets

Terwijl we dromen van een zomer terras hoppen en iedere avond buiten de deur eten, vermaken we ons tot die tijd met bestelmaaltijden en deze grappige (en herkenbare) tweets.

One upside of the pandemic is that it has allowed me to rebrand ordering delivery from “ugh too lazy to cook or even get pre-made food from the store” to “virtuously supporting local businesses during this difficult time” — Anne Thériault (@anne_theriault) October 13, 2020

I miss eating in restaurants so now I whisper “yes excellent choice” to myself when I make my takeout selections — Samantha Ruddy (@samlymatters) September 1, 2020

getting takeout from local restaurants instead of cooking is now at “support our troops” level of patriotism and it’s the only part of this whole thing I’m here for — maura quint (@behindyourback) April 4, 2020

My main form of social interaction outside of my home is making meaningful eye contact from six feet away with delivery people and grocery store workers — Erin FREEDOM Ryan (@morninggloria) March 27, 2020

Santa. The original contactless delivery. — 🌴 Envy 🌴 (@envydatropic) December 24, 2020

In trying times you’ve got to grow and adapt. My wife and I have seamlessly transitioned from debating which restaurant we want to eat at to arguing over which food delivery app to use. — Henpecked Hal (@HenpeckedHal) May 22, 2020

by day 30 of quarantine you should have: -alcoholism

-a screen you love

-a screen you hate

-PhD level knowledge of tiger economics

-an outdoor zoom background to remember the sun

-watched 1000 cooking videos

-cooked 0 meals

-an uber eats driver who remembers you & is concerned — soul nate (@MNateShyamalan) April 14, 2020

A COVID rom com where a couple just sends various delivery orders back and forth forever — Emma Gray (@emmaladyrose) May 12, 2020

Very conflicted. Do I let the delivery guy think I’m having a Super Bowl party in the middle of a pandemic or do I admit the 6-foot sub is just for me? — bettemidler (@BetteMidler) February 7, 2021

Wife: I feel like at the beginning of the pandemic we were saving a lot of money not going to restaurants but now not so much. Me: (clicking accept on $27 worth of food delivery fees) Yeah, that’s weird. — Simon Holland (@simoncholland) December 31, 2020

food delivery services need to stop sending me prompts to check out my year in review like I’m not miserable enough already — maura quint (@behindyourback) December 18, 2020

why does contactless delivery suddenly sound so erotic to me? — Stephanie Mickus (@smickable) April 12, 2020

My seamless order was delivered by someone driving an Aston Martin, in case you were wondering how people are holding up in this economy. — Kathryn Harriman (@kathrynlindsey) September 15, 2020

I got dressed up just to get takeout because I need to still do me 😫 pic.twitter.com/TjHfeztiGr — Atsuko Okatsuka (@AtsukoComedy) January 8, 2021

can we just have our uber eats drivers administer the vaccine? — kim (@KimmyMonte) January 6, 2021

Beeld: Getty