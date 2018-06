Uit het kookboek van La Place: Quinoaburger

Is La Place bij jou favoriet voor een snelle, lekkere hap? Lucky you, want met hun allereerste kookboek maak je de populairste gerechten nu gewoon lekker thuis.

Benodigdheden voor 4 personen

Bereiding: 70 minuten

120 ml zongedroogde tomatensaus • ½ courgette • olijfolie • zout en peper • ½ rode paprika • 4 hamburgerbroodjes of focaccia •

2 kropjes little gem, blaadjes losgehaald • 1-2 el zonnebloemolie

Voor de zongedroogde-tomatensaus (200 ml): 50 g zongedroogde tomaatjes (bij voorkeur semi- of kort gedroogde) • 1 kleine ui • 100 ml mayonaise • 2 el tomatenketchup • zout en peper

Voor de quinoaburgers: 100 g volkoren quinoa • 50 g kikkererwten (uit blik) • 100 g rode kidneybonen (uit blik) • 30 g zoete maïskorrels (uit blik) • 40 g geraspte belegen kaas • 1 ei, losgeklopt• 25 g panko broodkruim • 1 tl gerookte-paprikapoeder • 1 el cajunkruiden • zout en gemalen witte peper

Zo maak je het

Voor de zongedroogde-tomatensaus: laat de tomaatjes uitlekken. Pel de ui en snijd grof. Doe alle ingrediënten in de kom van een keukenmachine en maal kort zodat de saus nog kleine stukjes groenten bevat.

Verwarm de oven voor op 180 °C. Snijd de courgette in dunne plakken. Schep de courgette in een kom om met wat olijfolie en zout en peper. Snijd de paprikahelft in parten en verwijder de zaadlijsten. Schep de paprika in een andere kom om met wat olijfolie en zout en peper. Rooster de groenten in de grillpan en zet apart.

Bereid de quinoa volgens de aanwijzingen op de verpakking. Spoel alle blikgroenten in een zeef onder de koude kraan en laat uitlekken. Doe alle ingrediënten voor de quinoaburger met zout en peper naar smaak in een keukenmachine en mix kort tot een samenhangend mengsel.

Vorm 4 gelijke burgers van de grove massa. Laat de burgers afgedekt op een bord in de koelkast opstijven.

Snijd de broodjes doormidden en leg ze met het snijvlak op een bakplaat in de oven. Rooster ze knapperig en bruin. Bestrijk de burgers met wat zonnebloemolie.

Verhit de grillpan en bak de burgers ± 3 minuten tot de onderkant goudbruin is en loslaat. Keer ze voorzichtig met een spatel en bak de burgers in nogmaals 3 minuten goudbruin en gaar. Druk tijdens het bakken niet op de burgers.

Bestrijk de onderste broodhelften met wat zongedroogde tomatensaus.

Beleg ze met blaadjes little gem en de geroosterde groenten.

Leg de burgers erop en druppel er nog wat saus over.

Dek af met de bovenste broodhelften.

Eetsmakelijk!

Productie Valérie Ntantu Tekst La Place foto Ernie Enkelaar