Vaker vegan: Pad thai met Aziatische perenmartini

Hoe vaker je vegan eet, hoe beter voor het milieu. Wil je wel, maar weet je niet hoe? Hier alvast een lekker én makkelijk recept.

Productie: Valérie Ntantu | Tekst: Ellen van Gool |Foto’s: Hardwich Rosebel & José van Riele

Pad thai met Aziatische perenmartini

Bereidingstijd: 20 minuten

Dit heb je nodig voor 2 personen

2 courgettes • 1 wortel • ½ rettich • 50 g rodekool • 1 rode paprika • scheut olijfolie, om in te bakken • sap van 1 citroen • 10 korianderblaadjes • 1 handvol taugé • pindasaus • pinda’s

Voor de pindasaus (1 pot): 1 teentje knoflook • 3 el pindakaas • 50 ml plantaardige melk • 2 el sojasaus • extra nodig: keukenmachine

Voor de Aziatische perenmartini: 5 ijsblokjes • 30 ml perenlikeur • 30 ml sake • 40 ml perensap • plakjes gember • takjes rozemarijn • extra nodig: cocktailstrainer

Snijd de courgette, wortel en rettich in dunne slierten met een juliennesnijder of spirelli. Breng een pan water aan de kook, blancheer daarin de rodekool en snijd die vervolgens fijn. Verwijder intussen de zaden en zaadlijsten van de paprika en snijd ’m in dunne reepjes. Verwarm de olijfolie in een grote wok en bak daarin de groenten 5 minuten op laag vuur, samen met het citroensap, de koriander en taugé. Maak de pindasaus. Pel het teentje knoflook en doe het met de andere ingrediënten in de keukenmachine. Mix tot je een romige pindasaus hebt en warm het op. Schep de pad thai in twee kommen en maak af met de pindasaus en wat pinda’s. Voor de perenmartini vul je een cocktailshaker met ijs. Voeg hier de perenlikeur, de sake en het perensap aan toe. Schud 1 minuut goed. Schenk de cocktail via een cocktailstrainer in mooie cocktailglazen. Serveer met de gember en takjes rozemarijn.

Vegan van de wereld

Ja, die vegan keuken is hartstikke internationaal, want de inspiratie voor de recepten uit dit boek komen uit de coolste vegan foodie capitals. Van vegan Aussie barbecue en Californian summer rolls tot Britse veggie brekkie. Easy Vegan 2 door living the green life (Kosmos Uitgevers € 20)

Dit recept is afkomstig uit VIVA 44-2018. Deze editie ligt t/m 6 november in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.