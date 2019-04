Van de beste sushi tot oesters én desserts om je vingers bij af te likken: dit restaurant heeft voor ieder wat wils

Een etentje organiseren met een grote groep vrienden: als je ooit de taak op je genomen hebt, weet je wat een rotklus het is. De één eet geen vlees, de ander juist alleen maar, weer iemand anders lust geen sushi – en dan hebben we het nog niet eens over al die allergieën. Gelukkig is er een restaurant die aan alle wensen voldoet: The Harbour Club.

Of je nu sushi-liefhebber, fervent vleesfan of verslaafd aan desserts bent, The Harbour Club heeft voor ieder wat wils. Daarom is het dé locatie om heen te gaan als je met een groep vrienden of familie uit eten gaat. Sterker nog: het restaurant hanteert speciale groepsarrangementen voor grote gezelschappen.

Van lazy lunch tot chic diner

Een bezoek aan The Harbour Club staat garant voor puur en intens genieten. Hoogstaande kookkunsten gemixt met een tikkeltje eigenwijsheid, én met oog voor detail. Of het nu een lazy Sunday lunch, een chic diner op dinsdagavond of een feestelijke donderdagavond met vrienden is; alles is mogelijk.

Sushi-hemel

Eén van de specialiteiten van het restaurant is de sushi. Vooral maki-fans kunnen bij The Harbour Club all the way gaan, want de keuze is reuze: of je nu houdt van de immer populaire California maki roll of bijzondere variaties zoals sushi met peking duck of foie gras. Ook nigiri en sashimi smaken alsof er een engeltje over je tong piest.

#keuzestress

Maar ook als je niet zo van sushi houdt – of gewoon na een paar happen toe bent aan iets anders – is er genoeg keuze. De angus-steak en wagyu-entrecôte zijn legendarisch lekker en gaan fantastisch samen met een bak knapperige frietjes. Ook staan er een zalige steak tartare, burger en ribs op de kaart.

Een avondje decadent doen? Dan ga je natuurlijk voor oesters – waar maar liefst vier varianten van op de menukaart te vinden zijn – of kaviaar. Ook de vegetarische risotto en gnocchi zijn absolute aanraders.

Save the best for last

Maar hoe lekker de voor- en hoofdgerechten ook zijn: hou een plekje over voor het dessert, want deze is onovertroffen. We raden je aan om te gaan voor de Grand Dessert. Wat dat precies inhoudt? Dat verklappen we niet, maar als je van chocola houdt hoef je je sowieso geen zorgen te maken…

Vier locaties

Zie jij een bezoekje wel zitten? Aan een locatie zit je niet gebonden, want er zijn maar liefst vier verschillende vestigingen:

Amsterdam-Zuid

Apollolaan 2

Deze vestiging heeft een prachtige ligging: midden in het hart van Oud-Zuid, op de grens van vijf Amsterdamse grachten. Het restaurant is gevestigd in het Apollo Hotel en grenst aan het water, wat extra gezellig is nu de lente begint; dankzij de langsvarende boten is er volop leven in de brouwerij. Op het terras krijg je deze relaxte vibe nog eens extra mee.

Amsterdam-Oost

Cruquiusweg 67

Deze locatie is heel bijzonder: het restaurant is gebouwd in een oude wijnterminal. De sfeer is een blend van Miami, Barcelona en de Côte d’Azur: een industriële locatie, maar dan fashionable chic. Ook deze vestiging ligt aan het water. Boten kunnen zelfs aanmeren.

Rotterdam

Kievitslaan 25

Het restaurant in Rotterdam bevindt zich in het voormalig ‘Parkzicht’: een bijna honderd jaar oude villa in een stadspark, vlak bij de Euromast. De ambiance heeft veel weg van ‘The Boathouse Café’ in het New Yorkse Central Park. Van binnen is het restaurant ‘stoer en eigentijds’. Op zonnige dagen kun je loungen op het vernieuwde luxe terras.

Vinkeveen

Groenlandsekade 1

De locatie van het nieuwste restaurant, namelijk die in Vinkeveen, is absoluut uniek. Hier heb je (zowel binnen als buiten) prachtig uitzicht over de Vinkeveense Plassen. Het terras oogt als een mini-strand waar je heerlijk kunt loungen. De muren in het restaurant zijn bedekt door creaties van Herman Brood.