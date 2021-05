Sushi is een favoriet gerecht van velen en de restaurants vliegen dan ook uit de grond. En daarom hebben we nu geweldig nieuws, want onderzoek heeft namelijk bewezen dat je van sushi eten langer leeft. Dus sushi voor ontbijt, lunch én diner graag!

Gezond

Er werd al een lange tijd gezegd dat sushi gezond is. Het is natuurlijk eigenlijk gewoon rijst met vis, dus dat kan ook bijna niet ongezond zijn. Maar het is dus nu wetenschappelijk bewezen dat je langer leeft als je geregeld een portie sushi eet. En wij leggen je uit waarom.

Japanse eetstijl

De Japanse eet- en leefstijl is door onderzoekers van het National Centre for Global Health en Medicine in Tokio eens goed onder de loep genomen. En uit onderzoek is gebleken dat door hun leefstijl de kans op hartaandoeningen kleiner werd. En hierdoor zouden ze dus over het algemeen langer leven.

En hebben wij even mazzel dat sushi ook uit Japan komt. Want dat valt hier dus ook onder! Maar er zitten natuurlijk altijd addertjes onder het gras. Het Japanse dieet bestaat vooral uit een gezonde balans tussen vis, groente, vlees en granen.

Dus af en toe sushi zal daar zeker aan bijdragen, maar een het elke dag eten is niet bepaald verstandig en wordt ook snel ongezond. Al helemaal als je de gefrituurde variant eetn.En laten we eerlijk zijn, van die heerlijke Japanse delicatesse eet je altijd al snel te veel.

Variatie

Een van de sleutelbegrippen voor het volgen van een gezonde leefstijl is variatie. Elke dag sushi eten gaat je helaas dus niet helpen. Maar als je genoeg gevarieerd blijft op het gebied van vis, groenten, vlees, fruit en granen, dan zou je zomaar eens heel oud kunnen worden. Het is in ieder geval zeker het proberen waard!

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Beautify | Beeld: GettyImages