Vanaf vandaag kunnen we ook in Nederland genieten van een volledig zwart ijsje

Zwart is helemaal hip op Instagram. Nu waren er al hoorntjes in deze donkere tint, maar een volledig ijsje in deze kleur, dat was er nog niet. Tot nu dan.

Swirl’s Ice Cream brengt namelijk zwart softijs op de markt in een zwart hoorntje. Als dat niet helemaal on trend is dan weten we het ook niet meer. En waar het naar smaakt? Volgens de makers gewoon naar vanille, maar dan met een ander kleurtje.

Eerste zwarte ijs van Nederland

Zelf zeggen ze hiermee het eerste zwarte ijs van Nederland te gaan verkopen. ‘De zwarte foodtrend is internationaal al een tijdje gaande. Denk aan de zwarte hamburger, zwarte macarons, maar ook zwarte pasta. We zijn trots dat wij als eerste zwart softijs in Nederland kunnen introduceren. We hebben waanzinnige voorbeelden uit de US en Azië gezien en verwachten dat mensen in Nederland voor dit ijs ook naar onze winkels zullen komen’, zo vertelt Tjerk van der Linden van Swirl’s Ice Cream.

Koolstofpoeder

De ijsjes krijgen hun tint door, net als bij veel andere etenswaren in deze kleur, door de toevoeging van koolstofpoeder. Dat wordt gemaakt van de schil van een kokosnoot en kan verder ook geen kwaad. Met dit lekkere weer gaat zo’n zwart ijsje er wel in toch?

