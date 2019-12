Vanavond champagne drinken? Bewaar het niet in de koelkast

Vanavond mag de champagne eindelijk worden geopend en kunnen we proosten op het nieuwe jaar. Om optimaal van je glaasje bubbels te kunnen genieten, geven we je nog een laatste tip: bewaar de fles niet te lang in de koelkast.

Heb je je champagne al dagen koud staan? Haal die fles dan toch maar weer uit de koelkast.

Aangetaste smaak

Als je champagne of prosecco dagenlang in de koelkast bewaart, wordt de smaak van het drankje aangepast. Bewaar een fles bubbels daarom niet langer dan vier dagen in de koelkast.

“Als een fles weken in de koelkast ligt, kan de kurk uitdrogen door het gebrek aan luchtvochtigheid”, zegt wijnmaker Marie-Christine Osselin tegen Libelle. “Als de kurk uitdroogt, wordt de rand rondom de fles en de kurk wijder en oxideert de champagne sneller. Zo veranderen de aroma’s.”

Wat moet je dan wél doen?

Bewaar je fles bubbels op een droge plek waar de temperatuur constant is. Een kwartiertje voordat het tijd is om hem te openen en proosten, leg je hem het beste in een emmer met ijs neer.

Laatste tip

Nog een tip? Drink je champagne uit een glas, en niet uit een plastic glas of bekertje. De smaak wordt dan namelijk aangetast, en dat wil je natuurlijk niet hebben.

