Vandaag geopend: deze winkel checkt voor jou of je avocado rijp is (+ verkoopt alle avocado-artikelen die je je kan bedenken)

Avocadoliefhebbers hebben het allemaal weleens meegemaakt: heb je net een ‘eetrijpe’ avocado gescoord bij de supermarkt, kom je er thuis achter dat ie knoerthard is. Vanaf vandaag kun je jezelf de teleurstelling besparen, want in Amsterdam opent een ware avocadowinkel.

The Backstage: zo heet de winkel die je vanaf vandaag kunt vinden in de Pijp. Het is wereldwijd de eerste winkel die zich focust op het verkopen van avocado’s. En die zijn volgens eigenaar Ron Simpson ál-tijd eetrijp. ‘Je hoeft nooit meer zelf te knijpen of bang te zijn. Wij verkopen alleen goeie exemplaren.’

Van honing tot mokken

Maar niet alleen voor eetrijpe avocado’s moet je bij The Backstage zijn. Als avocadofan kun je helemaal losgaan in de winkel. ‘We verkopen avocado-olie, avocadohoning, avocadozout en we hebben ook allerlei merchandise van The Avocado Show zoals paraplu’s, mokken, kleding en telefoonhoesjes,’ vertelt Ron. Ook kun je terecht voor advies over hoe je erachter komt of een avocado rijp is.

The Avocado Show

The Backstage behoort – je verwacht het niet – tot dezelfde eigenaar als The Avocado Show, ’s werelds eerste avocadorestaurant dat sinds dag één booming is. Nog steeds staan er dagelijks mensen in een rij voor de deur om er een tafeltje te bemachtigen. Zulke rijen hoef je bij de The Backstage niet te verwachten, denkt eigenaar Ron. ‘Mensen gaan niet in de rij staan om een avocado te kopen. Ik verwacht dat er vooral online veel gaat gebeuren. De winkel is een mooie aanvulling op wat wij op dit moment doen. Bovendien functioneert het als plek vanaf waar we straks alle webshopartikelen kunnen verzenden.’

Wel of geen hype?

Bang dat de avocadohype voorbijgaat, is Ron niet. ‘De consumptie groeit al vijftien jaar met dubbele cijfers. Die groei stopt voorlopig niet. Ik ben net op reis geweest voor onze documentaire. In de landen waar onze avocado’s vandaan komen zie je dat de boeren zich al voorbereiden op de komende tien jaar omdat niet verwacht wordt dat de consumptie af zal nemen.’

Betekent dat dat de avocado echt zo hip & happening blijft? ‘Natuurlijk komt er een moment dat de hype eraf is, maar dan worden de vruchten gewoon onderdeel van ons basisdieet,’ zegt Ron. ‘Avocado’s zijn niet te vergelijken met vluchtige Instagram-hypes zoals glow in the dark-donuts. Over vijf jaar eten we echt nog wel avocado’s in onze salade.’

Benieuwd geworden? Vanaf vandaag kun je een kijkje nemen in The Backstage.

Daniël Stalpertstraat 76, Amsterdam

P.s. deze maand heb je een excuus om extra veel avocado’s te eten, want de maand november is door The Avocado Organization uitgeroepen tot avocadomaand.

