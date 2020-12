Zo kun je (véél) wijn drinken, maar die ellendige kater voorkomen

De gezelligste avonden – met veel drank – komen eraan. Maar ja, een hoofd als een bowlingbal wil je óók niet. Dus wat doe je als je dorst hebt, maar geen kater wilt?

Zo kun jij véél drankjes nuttigen, maar die vervelende kater voorkomen. Want jij wordt gewoon weer fris en fruitig wakker! Dat is ook weleens fijn 😉

Een kater is een zorg voor later

Na een geweldige avond (of nacht) lig jij liever niet de hele dag voor pampus met bonkende koppijn. Want ja, dat is wat je ervan krijgt. Helaas! Gelukkig zijn er een aantal trucjes die ervoor zorgen dat jij véél drankjes kunt nuttigen, maar geen vervelende kater krijgt. Want hé, je wilt tenslotte wel genieten van de alcohol. *hik

Tips en tricks

Voldoende eten

Het is belangrijk om van te voren voldoende te eten voordat je naar de fles grijpt. Op een lege maag is de kans namelijk groter om een kater te krijgen. En nee, dan bedoelen we niet dat je jezelf moet volproppen met allerlei zoetigheden of oliebollen. We bedoelen een échte maaltijd. Zoals een Hollandse prak boerenkool. Iets wat voldoende voedingsstoffen en mineralen bevat, want je lichaam verbruikt deze zodra de alcohol je lichaam betreedt. Een goede basis is dus key 😉

Drink de hele dag door water

Het klinkt misschien tegenstrijdig: maar hoe meer drank je naar binnen giet, hoe meer je lichaam uitdroogt. Hoe dan? Het afbreken van alcohol is voor je lichaam een pittige klus, zeker als je véél hebt gedronken. Om alcohol af te breken verbruikt je lichaam belangrijke stoffen zoals energie, vitamines, mineralen en vocht (!). Alcohol droogt je dus heel erg uit, en wat jouw lichaam nodig heeft om die kater te voorkomen is vocht! Drink daarom de hele dag door water zodat je goed gehydrateerd bent. Op deze manier kun jij genieten van een lekker extra glaasje bubbels. Win- win.

Zorg ervoor dat je goed bent uitgerust

Als je moe, gestrest, verkouden of ziek bent kunnen de effecten van alcohol versterkt worden. Ook als je slecht geslapen hebt, zal de alcohol harder aankomen. Dit kan al na één slechte nacht! Tip: doe een powernap voordat je naar het feestje gaat. Zo weet je zeker dat je uitgerust bent en de alcohol minder hard aankomt. En dus ook die kater! Psst: ook maakt het verschil hoe ver je in je menstruatiecyclus bent. Na de eisprong heb je namelijk 10% minder tijd nodig om de alcohol af te breken.

Drink niet alles door elkaar of té snel

I know, álle alcoholsoorten zijn heerlijk. Maar het is niet verstandig om alles door elkaar te drinken. Wist je dat sommige alcoholsoorten zelfs niet met elkaar gematcht mogen worden? Zoals Baileys en tonic. Dat is een échte no go! Bovendien is het ook niet erg slim om té snel te drinken. Want je lever kan maar één alcoholisch drankje per uur afbreken. Bij meerdere drankjes per uur of bij snel drinken kan de lever het niet aan. Het overschot aan alcohol komt in je bloed, organen en hersenen terecht. En dat veroorzaakt de volgende ochtend die hoofdpijn, spierpijn, misselijkheid of een van de andere vervelende kwaaltjes.

Voorkomen is dus beter dan genezen, en we hopen dat je deze tips onthoudt voor de feestdagen 😉

