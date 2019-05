Vegan baksels: zó maak je zelf vegan chocoladefudge

Lekkere koeken bakken zonder room, boter en eieren? Ja, dat kan. Sterker nog: het is hartstikke simpel. Deze vegan baksels zijn om je vingers bij af te likken.

Ingrediënten

1 vanillestokje • 250 g pure chocolade • 1 blikje gecondenseerde kokosmelk (320 ml)

Bereiding

Bekleed een schaaltje met bakpapier. Schraap met een mesje het merg uit het vanillestokje. Breek de chocolade in stukjes. Doe alle ingrediënten in een pannetje en verwarm al roerend op laag vuur tot het een glad geheel is. Giet het mengsel in het schaaltje en laat afkoelen tot kamertemperatuur. Daarna kun je het in de koelkast zetten om hard te laten worden. Snijd de fudge in stukjes en serveer.

Tekst: Emma Herngreen | Foto’s: Saskia Lelieveld