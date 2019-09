Vegan recept: Kokos chocoladerepen

Vegan koken ingewikkeld? Nee hoor. Voor deze recepten heb je slechts vijf ingrediënten nodig. En ze zijn ook nog eens hartstikke lekker.

Productie Michelle Wolfkamp | Tekst Roxy Pope en Ben Pook| Foto’s Afkomstig uit Vegan in 5

Voor 8 stuks

400 ml volle kokosmelk uit blik • 120 g gedroogd kokos • 5 el golden syrup • 150 g zuivelvrije pure chocolade • 25 g pistachenoten

Bereidingwijze

Maak het blik kokosmelk open om te kijken of de room gestold is. Zo niet, zet het blik dan 1 uur in de koelkast. Schep 150 g gestolde kokosroom uit het blik. Doe de kokosroom, het gedroogde kokos, de golden syrup en een snufje zout in een mengkom en roer tot ze volledig gemengd zijn. Vorm acht minirepen van het mengsel, leg ze op een diepvriesbestendige plaat en zet ze 1 uur in de diepvries, zodat ze stevig worden. Dop ondertussen de pistachenoten en hak ze grof. Zet ze apart. Breek de chocolade in stukjes. Doe ze in een hittebestendige kom die boven op een pan zachtjes sudderend water staat (zorg dat de bodem van de kom het water niet raakt) en roer af en toe, tot ze volledig zijn gesmolten. Haal de repen uit de diepvries en bedek ze met behulp van twee metalen lepels één voor één met gesmolten chocolade. Leg ze op een rooster (leg er een stuk bakpapier onder om eventuele druppels op te vangen) en bestrooi ze met pistachenoten. Laat de chocolade hard worden voordat je de repen serveert.

Benieuwd naar de andere recepten? Die staan in VIVA-38. Dit nummer ligt t/m 24 september in de winkel of kun je hier online bestellen.